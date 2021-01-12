"2021 год кремлевцы собираются проехать на трех темах и они уже заявлены: Америка, 90-е гг. и победа над ковидом (вакцина)", - пишет публицист и политолог на своей странице в Facebook .

"С Америкой - понятно, тут ничего тащить за уши не надо. 90-е как политическая тема стала слабеть, но они решили ее вытащить, поэтому Дерипаску куда-то сватают в президенты, вытащили материалы по убийству Листьева, Зыгарь и Минаев стараются, сериалы будут показывать про 90-е.

С вакциной тоже все понятно: Путин и сам уже 10 раз показал, что это "самый главный вопрос", и к середине лета, за два месяца до думских выборов, вакцина должна быть и сертифицирована ВОЗом, и принята Евросоюзом, и куплена рядом стран. Иначе говоря, население должно подойти к избирательным урнам первой большой кампании "после обнуления" с твердым ужасом: "Вы, что хотите, чтобы было как в Америке, и как у нас в 90-е?!", и с ясной радостью: "Везде ужас, а мы победили ковид".

Все остальные темы вторичны, потому что сложны и плохо разворачиваются на многомиллионные аудитории".