"Важнейшей социальной проблемой, с моей точки зрения, является не риск ограничения свободы слова, а свобода распространения лжи. Существуют ситуации, когда истинность высказываний можно определить однозначно: "примеры: 2х2=4"; "земля - не плоская;" и т.д. Т.е. существует объективная реальность, и, если договориться об определениях, то спор при корректности логических переходов и полноте информации должен был бы разрешиться сам собой, живи мы в рациональном мире. Однако плоскоземельщики существуют, люди иррациональны и каждый может попасть в ментальную ловушку (и я тоже). Также люди могут врать сознательно из соображений выгоды, и бессознательно (сами себе)", - пишет президент ACI Russia - The Financial Markets Association на своей странице в Facebook .

"То же самое, хоть и сложнее, можно сказать относительно честности выборов: фальсификации на выборах также определяются строго, в рамках уголовного кодекса. И, к примеру, в РФ и Белоруссии выборы фальсифицируются систематически много лет (что не признается официально, так как суды и правоохранительные органы не являются независимыми от власти). В США же значимых фальсификаций до сей поры не было (доказано судами, к которым подобных претензий все же нет, подробнее - см. предыдущий пост ). Однако существуют люди, которые отстаивают иную точку зрения (с поражением Трампа вдруг выборы стали нечестными, а суды - зависимыми от демократов США).

Полагаю, что именно свобода лжи является важной причиной того, что в обществах устанавливаются диктатуры: в таких странах можно спокойно лгать в основных СМИ и с позиций официальных органов, что выборы прошли честно и, стало быть, власть - законна. Хотя, если мы говорим про РФ, по закону конечно этого делать нельзя, УК должен защищать от лжи. Например, согласно закону, СМИ не могут публиковать заведомую ложь, за несколько таких нарушений у СМИ должна отзываться лицензия.

То что мы видим на примере США - это то, что с развитием технологий социальные сети стали играть фактически роль СМИ, однако существовавшие до этого законы и практики не слишком препятствовали распространению лжи. Сложная организация общества, существовавшая ранее в демократиях, весьма упростилась. Если ранее для проникновения на основные каналы необходимо было проделать большую работу: долго учиться, строить карьеру, а, главное, заботиться о РЕПУТАЦИИ, то сейчас путь спрямился. Для подобного же влияния достаточно завести аккаунт в соцсети и сделать его популярным, в том числе, и с помощью распространения заведомо ложной информации.

(Философское отступление: с моей точки зрения, это является регрессом. Прогресс - это процесс уменьшения энтропии в открытой системе, когда создаются все более сложные структуры. Разрушение же каскада общественных структур, институтов - процесс обратный.)

Таким образом, встает вопрос о том, как определять, что есть ложь (а судьи кто?) и какие задействовать механизмы для принятия сбалансированных решений (общественное благо в виде свободы слова вступает в противоречие с общественным благом в виде запрета лжи). Прямо сейчас мы видим, как этот вопрос решается в США, когда он встал наиболее остро (когда свобода лжи привела к реальному риску разрушения политической системы). Суды в данный момент ограничены и по срокам реагирования и по полномочиям относительно регулирования социальных сетей, и в такой ситуации лично я считаю поведение их менеджмента законным и социально ответственным. Что конечно не исключает того, что такое положение вещей является очень скользким и чревато злоупотреблениями.

Думаю, необходимые общественные механизмы фильтрации лжи в сетях будут созданы (они и создаются сейчас). Проблема в том, чтобы сделать их такими, чтобы к ним было доверие общества. Свобода, понимаемая как беспредел - это путь к деградации. Ложь, последствиями которой являются конспирология, рост ненависти и разобщенности, образование диктатур, является проблемой, с которой надо бороться наиболее серьезно. Имхо, вопрос о том, кто конкретно станет следующим президентом США на порядок менее важный, чем вопрос обеспечения сменяемости власти, сохранения и развития общественных институтов".