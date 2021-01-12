"Ничего так не раздражает в актуальных событиях, как девальвация понятия "терроризм". Во время летних беспорядков Дональд Трамп называл террористами антифу и грозился запретить. Теперь Джо Байден, хоть еще формально не уселся в президентское кресло, продолжает ту же линию, называя "домашним терроризмом" случившееся на днях в Капитолии. Понятно, что с обеих сторон это попытка выписать идеологических оппонентов из правового да и вообще этического поля. Ведь с террористами не вступают в дискуссии", - пишет публицист на своей странице в Facebook .

"Увы, разжигание этой моральной паники имеет вполне конкретные государственные последствия. Для публики "терроризм" может звучать как моральное клеймо, но для государства - это совершенно конкретная штука. Терроризм для государства - это закрытые процессы, легализованные пытки, всеобщая слежка и прочее ограничение прав со свободами во имя "всеобщей безопасности". В США - это многолетнее бессудное содержание в Гуантанамо, доклад о пытках ЦРУ, разоблачения Сноудена и т.д. В России еще более выпукло - дело "Сети"*, конские сроки, пытки динамо-машиной, уголовные дела за "оправдание терроризма" и прочее.

Журналист Глен Гринвальд (тот самый, который некогда опубликовал информацию от Сноудена в Гардиан) пишет , чем опасно новое разжигание моральное паники вокруг терроризма. Паника после 9/11 привела к многолетней безумной "войне с террором", результатом которой было в т.ч. несколько войн и мудрая внешняя политика, породившая на свет ИГИЛ**. Напоминает о также, что началось все несколько раньше - когда в 1995 Тимоти Маквей взорвал здание ФБР в Оклахома сити, администрация Клинтона тогда сильно расширила полномочия спецслужб и, в том числе, требовала доступа к любым зашифрованным коммуникациям в сети.

Во всех случаях моральная паника не разбирает полутонов и действует по принципу "все или ничего". Тех, кто после 9/11 предлагал подумать и не рубить с плеча, клеймили как предателей и пособников исламского терроризма. В 1995-м СМИ разжигали истерию, будто бы "региональные ополчения" в США планируют развязать войну против правительства. Но в действительности именно умеренная позиция является верной: 9/11 было ужасной трагедией, но не повод разбомбить полмира, Оклахома сити - также ужасное событие, но тоже не повод, чтобы разоружить и прослушивать половину страны.

А что касается событий в Капитолии - это вообще не терроризм, а стихийные беспорядки (там никто не убивал гражданских, не захватывал заложников и т.д.). Но кричать будут про "домашний терроризм", маркируя носителей более умеренной точки зрения пособниками нацистов, заговорщиков из кью-анона и черт знает чего еще.

Однако приведет это лишь к дальнейшему закручиванию гаек, все равно в чью именно сторону т.к. силовой бюрократии по большому счету плевать, кого именно переваривать - кьюанонщиков или антифу".