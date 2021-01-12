"Видел сегодня фотографию с плачущей теткой. Тетку не посадили на самолет из Вашингтона - то ли потому что она участвовала в штурме Капитолия, и авиакомпания внесла ее в черный список, то ли потому что уже на борту она начала скандировать, что настоящий президент это Трамп, не очень понятно. Так или иначе, мало у кого есть сомнения, что люди, которые штурмовали Капитолий (а это тысячи человек), в ближайшее время столкнутся с серьезными неприятными ограничениями, даже если им удастся избежать криминального преследования", - пишет журналист и маркетолог на своей странице в Facebook .

Тетка, между тем, плачет и не понимает, как такое вообще могло с ней случиться. и, собственно, за что. Лично мне ее жалко. Не очень умный человек своими руками нашел себе на жопу приключений. Я был на ее месте много раз.

Параллельно идет травля тех, кто активно поддерживает Трампа. Их аккаунты удаляют из соцсетей, а их главную собственную социальную сеть почти убили Амазон, Эпл и Гугл. Тут можно много рассуждать, является ли это цензурой и атакой на свободу слова, но мне кажется, это все казуистика и не очень важно. Конечно, технически это не является цензурой, и никто никому ничем не обязан, но если вы честно ответите себе на вопрос, что из этого случилось бы, если бы у власти остался Трамп, то в этом ответе, скорее всего, будет слово "ничего".

Другими словами, ИТ-гиганты сделали то, что сегодня, как им кажется, от них хочет государство. Было ли формальное требование (не было) - неважно. Было ли неформальное требование (мы не знаем, но я думаю, что не было) - неважно. Просто корпорации решили снизить собственные риски и вовремя прогнулись. Это свойственно даже лучшим из нас, что уж говорить о корпорациях.

Но возвращаясь к тетке - господи, как это все глупо, правда? Как можно было думать, что штурм Капитолия может завершиться успехом и вообще что-то изменит. Как можно было думать, что участие в таком штурме останется без последствий. Как можно было снимать себя внутри и тут же выкладывать это в интернет, это же вообще за гранью добра и зла. Какое искаженное представление о реальности должно быть, чтобы это все казалось хотя бы относительно безопасным и разумным.

На самом деле, мне кажется, что такая картина мира это результат потакания собственным желаниям находиться в безопасном и уютном пространстве и не очень критичного использования ровно тех же социальных сетей. Когда ты окружаешь себя людьми, которые во всем главном с тобой согласны, тебе довольно сложно примириться с тем фактом, что половина страны думает иначе, и ты его отбрасываешь. Этого эффекта можно и без соцсеточек добиться, но с ними существенно быстрее, потому что удалить из ленты неприятного человека можно за несколько секунд, а сообщения приятных людей благодаря шарингу можно разнести очень широко.

И когда соцсети сейчас банят Трампа и сторонников, они, на самом деле, дают государству сигнал, что соцсетей бояться не надо, что все это влияние, которое они де-факто оказывают на человеческие умы, оно, на самом деле, ведет к хорошему, а если иногда к плохому, то соцсети все поняли и исправились уже. Я думаю, это им не очень сильно поможет, потому что государство любит, когда влияние есть у него, а когда оно у кого-то еще, государство чувствует какую-то неясную томь в животе. Даже если этот кто-то еще сейчас на твоей стороне и подобострастно сложился. Все, что ты не можешь контролировать, может стать угрозой.

Я не знаю, чем это закончится для Фейсбука и Твиттера, но мне кажется очевидным, что государство от них не отстанет. Возможно, компании получили небольшую передышку, не более того. Тем же, кто захочет создать новую соцсеть, будет сильно труднее чуть ли не послезавтра, Хотя это и сейчас очень непросто и дорого.

Но мне стало интересно, как можно изменить механику соцсетей, чтобы они хотя бы казались более безопасными. Самое простое - добавить в соцсети ограничения, которые не позволяют усиливаться сообщениям в обычной жизни. другими словами, добавить законы физики.

В жизни мы не можем докричаться до человека, который в ста метрах от нас. В соцсети можно ввести ограничения на количество подписчиков - хоть в лепешку расшибись, но автоматически ты попадаешь в ленту 2000 людей, а всем остальным нужно заходить по прямой ссылке. Некоторые, конечно, зайдут, буйных мало, но они все-таки есть, однако в целом это сработает, люди ленивы.

Или можно ввести ограничения на количество шар/ретвитов для каждого сообщения. Или можно подмешивать в ленты пользователям неприятный им контент: просто, чтобы они знали, что такое тоже бывает. Нетрудно заметить, что все эти ограничения входят в противоречие с текущей бизнес-моделью, когда пользователей стимулируют проводить в соцсетях как можно больше времени, чтобы показать как можно больше рекламы.

Может быть, мы рано или поздно придем к тому, что появятся платные соцсети, а бесплатные фб и твиттер займут гордое место одноклассников - я их только для бабушки завел, чтобы писать ей иногда. (собственно, с фб в штатах, насколько я понимаю, такой процесс уже давно идет, просто не очень быстро). Или появятся нишевые соцсети, которые спонсируются корпорациями в обмен на брендинг: с еще более жесткими правилами чем сейчас.

Попыток сделать платные или нишевые соцсети было довольно много, все, по большому счету, неудачные, но и время было другое, только люди были те же. Не исключено, что со сто двадцатой попытки у кого-то получится, и мы будем свысока смотреть на тех, кто не может заплатить два доллара в месяц, чтобы тупить в экран.

Мы это много раз уже делали. нам только дай повод посмотреть на кого-нибудь свысока. Пользуясь случаем, передаю большой привет первым пользователям ЖЖ, у которых были инвайты. И первым пользователям Инстаграма, у которых были айфоны.

Если вы думаете, что к вам это все не относится, и вы не такой, не такая или не такое, потому что вы в курсе последних трендов и прекрасно понимаете, как устроен мир и кому надо сочувствовать, а кому нет, то вот вам цитата от вполне себе просветленного и духовно богатого человека, который решил обсудить с друзьями то, как люди относятся к проблеме лишнего веса и вообще считать ли это проблемой, а лишний вес - лишним. Я не помню, как зовут этого автора, да это и неважно, но цитата дословная:

"Настоящий текст является декларацией моей позиции как активиста и профессионала... я считаю малоэффективным обсуждать данные доказательных исследований, будучи обладателем искаженной оптики. сначала очки менять, потом данные обсуждать".

Собственно, я без осуждения. я хорошо понимаю автора. Я был на ее месте много раз. Но особой разницы в желании ослепить себя между мной, автором и безутешной теткой в аэропорту, к сожалению, нет.

Капитолий должен быть разрушен.

(Текст длинный и для некоторых, как я понял по комментариям, сложный: мне совершенно наплевать на Трампа и Байдена, я вообще не о том, кто из них лучше и кто из них прав)".