"Первое. Защиты от сумасшедшего человека нет. Его мотивы неясны, его логика неразумна, его действия непредсказуемы. Вопрос только в том, какое число препятствий необходимо преодолеть сумасшедшему человеку, чтобы осуществить злодеяние. Порог может быть высоким, может быть низким. В казанской школе он оказался критично низок", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook о нападении на гимназию в Казани.

"Второе. Вопиющая несоразмерность уровня защиты органов власти и социальных учреждений. Органы власти охраняет Росгвардия. Попробуй зайди. Школы и больницы охраняют вахтеры и ЧОПовцы разного уровня. Государственная защита самых уязвимых государственных социальных организаций отсутствует. Эту государственную защиту необходимо создать и полностью финансировать из бюджета учредителя.

Третье. Формальность процедур выдачи и контроля хранения огнестрельного оружия. Недопустимо низкий возрастной порог доступа: в 18 лет человек в абсолютном большинстве случаев неспособен понимать ценность жизни. Да, в армию призывают с 18 лет. Но там человек получает временный доступ к государственному оружию под контролем старших по званию. И при этом сколько трагедий происходит ежегодно. Возрастной ценз для владения личным оружием разумно поднять до 21 года. Погибшим в Казани это сохранило бы жизни. Наверно, возможны законодательные исключения для людей, живущих в экстремальных условиях, когда без владения оружием невозможна защита от, например, диких животных. Но эта потребность не для жителей городов.

Четвертое. Выхолащивание государственной системы. В Росгвардии служит уже свыше 430 тыс. человек - больше, чем в Сухопутных войсках. Каков уровень государственного контроля за оборотом оружия, выдача которого отнесена к полномочиям Росгвардии? Кто контролирует саму эту систему? Кто и как часто проверяет ее работу?

Пятое. Отсутствие деятельных выводов из предшествующих трагедий. После расстрела учащихся в керченском колледже в 2018 году Путин уже распоряжался об ужесточении контроля за оборотом оружия. Где это его распоряжение? Блокировано заинтересованными лицами, влияния которых хватило для срыва указания главы государства. Кто сорвал? Неизвестно. Кто контролировал выполнение распоряжения президента? Неизвестно. Вот и вся вертикаль власти. Когда необходимо защитить рядовых граждан, ее нет.

Шестое, самое отвратительное. Когда с места трагедии уносят погибших и раненых, на месте немедленно появляются мародеры. Вчера это были депутаты Государственной, прости, Господи, Думы. Оказывается, главная причина произошедшей трагедии - анонимность действий людей в интернете. Вот он - главный враг. Вот что мешает государственной безопасности. То, что убийца действовал публично, объявил о своих намерениях в своем телеграм-канале заранее, не скрывал имени и вообще прошел по большому городу с ружьем в руках и 150 патронами в сумке, мимо всех камер наблюдения и даже помахав рукой встречным прохожим - для врагов анонимности в интернете не имеет значения. Какой знакомый рефлекс - примерно так же после трагедии в Беслане в 2004 году отменили прямые выборы губернаторов. Сделали то, что давно хотели сделать, найдя кровавый повод и бесстыдно прикрывшись телами погибших.

Седьмое, личное. Если ломаются отношения в семье, ломается человек. У абсолютного большинства убийц были проблемы в семье и личной жизни. Публичная жестокость почти всегда - следствие неустроенности и разрухи в близких человеческих отношениях. Ненависть рождает ненависть. Жестокость и непонимание в семье часто приводят к общественным трагедиям. Предсказать невозможно, но возможно предотвратить.

Светлая память невинно погибшим".