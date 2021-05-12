"После казанского массшутинга власть сыпет привычными консервативными объяснениями трагедии: дескать, виноваты видеоигры, соцсети и общее падение нравов. Это, конечно, все ерунда. Но с противоположной стороны, от прогрессивной публики, выдвигаются теории ничуть не более обоснованные. Примерно такие: в массшутингах повинны школьная травля, авторитаризм школьной системы и "токсичная маскулинность", - пишет публицист на своей странице в Facebook .

"Опровергается это элементарно. Достаточно почитать о нравах британских интернатов начала-середины прошлого века. Буллинг вплоть до сексуального насилия, тирания учителей. Оружие было доступнее, чем сегодня... а вот шутингов не было. Шутинги, как явление, стартуют в 60-ые и усиливаются в ближайшие к нам десятилетия. Шутинги - это порождение эпохи либерализации нравов, когда в школах запретили лупить розгами и разрешили выбирать гендер. Когда буллинг начали считать проблемой, а не нормальной формой социализации.

В поисках гипотез о причинах шутингов, наткнулся на занятную докторскую диссертацию по криминалистике. Автор заявляет, что поведение массшутера следует рассматривать не как поведение убийцы, а скорее как поведение самоубийцы. 40% массшутеров выпиливаются сами, остальные тоже понимают, что их жизнь кончена. В общем, это "уйти хлопнув дверью". Далее автор вспоминает старика Дюркгейма ("Самоубийство"), который 100 лет назад связывал растущий уровень суицидов в европейских странах с социальной дезинтеграцией. Суицид по Дюркгейму может быть следствием как избыточного социального давления (это всякая Азия), так и его недостатка. Оказываясь вне коммьюнити, человек теряет смысл жизни. Поэтому семья и религия - главные препятствия на пути суицида т.к. формируют прочные социальные связи (а католики лучше протестантов т.к. у последних больше индивидуализма). Далее, автор диссера проводит всякие муторные вычисления дабы выяснить, а как там с социальной интеграцией в местах американских массшутингов за 40 лет. По части семьи корреляция оказывается обратной, однако автор предполагает, что дело может быть в том, что шутинги чаще происходят в селе/пригороде, где в принципе больше семейных ценностей.

А вот с религией корреляция оказывается той самой. То есть, чем больше религии - тем меньше вероятность шутинга. Причем зависимость оказывается весьма значительной.

Таким образом, массшутер - это вовсе не реликт архаичной эпохи буллинга, иерархий и маскуллиности. Напротив, массшутер - это порождение современного общества с его атомизацией, отчуждением, одиночеством и прочими неприглядными сторонами. Концепция еще, конечно, требует доработки. Но очевидно, что не верны все типичные объяснения массшутингов - как консервативные (видеоигры, соцсети и т.д.), так и прогрессивные (травля, насилие и т.д.)".