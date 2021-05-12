11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья. В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении

СК РФ

"Трагедия в Казани обнажила главную проблему современной власти - некомпетентность и необразованность. Честно, если бы у нас власти не только воровали, но и были грамотными специалистами, которые знают и умеют, может быть, мы и простили бы им воровство. Но то, что на всех уровнях власти сидят двоечники, простить трудно", - пишет врач-педиатр на своей странице в Facebook .

"Вот неполный список мер, которые предлагают на разных уровнях как решение проблемы:

Ужесточить контроль за оборотом оружия (что бы это ни значило).

Отменить мораторий на смертную казнь.

Усилить насаждение государственной идеологии.

Усилить охрану школ (предлагаю перед каждой школой поставить БТР, ага).

Отменить анонимность в интернете.

Создать систему ключей с доступом ФСБ к зашифрованным данным.

Создать списки неблагонадежных школьников (и сразу слить их в интернет).

Все эти меры бесполезны, большинство - вредны, а некоторые никак не относятся к трагедии в школе, а просто используют ее для усиления подавления и контроля граждан. Это вообще не решение проблем, а заплатки. Но устройство нашего госменеджмента таково, что для таких предложений не нужны доказательства. Никто не изучает социологию, психологию, зарубежный опыт - и даже не утруждается спросить экспертов. Лепят, что в голову придет: запретить, закрыть, расстрелять по списку. И это самое ужасное - как в медицине - когда решения принимаются не на основании данных, а на основании детских травм и взрослых фантазий.

Я - не госменеджер, но мне мой опыт и мои знания подсказывают совсем другие варианты. Я бы не принимал решений, не посоветовавшись с экспертами. На мой личный взгляд, профилактика таких трагедии заключается совсем в другом. Надо повышать благосостояние, снижать уровень ненависти, заниматься психологической поддержкой семей и отдельно подростков, развивать бесплатные внешкольные занятия разного рода, реформировать образование. Бороться с коррупцией, позволяющей получать разного рода справки. Ограничить возраст получения оружия. И отменить обязательный призыв в армию.

Последнее - большая проблема. Мальчик растет под гнетом того, что он обязан успеть выучиться, поступить, чтобы его не забрали. Это создает огромное психологическое давление. А те, кто все же в армию попадает, встречается там с тюремными условиями и привычками (в России почти любое закрытое госучреждение - от интерната или больницы до армии и флота - стремится превратиться в тюрьму), где его или подавляют, или учат насилию. Третий путь встречается редко.

И даже такие меры не дадут никаких гарантий. Внезапно сойти с ума может каждый - и от психа-одиночки не застраховано никакое общество. Но говорить то, что сейчас звучит как реакция на трагедию в казанской школе, - стыд и позор.

Мои соболезнования семьям погибших и этому больному мальчику-богу тоже. Всех ужасно жаль".