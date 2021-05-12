Леонид Гозман

Ilya Voyager / Wikimedia Commons

"Меня, как и многих других, задержали после акции 21 апреля - мы попали под камеры видеонаблюдения с функцией распознавания образа. 11 мая в 17.00 у меня суд. Ниже - мое выступление в суде. Это, конечно, обращение не только к этому конкретному судье, но и ко всем остальным", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Ваша Честь, мы с Вами участвуем в странном действе. Я ни в чем не виновен. Вы это знаете, и я знаю, что Вы это знаете. Я не совершал ничего, что могло бы представлять угрозу жизни и здоровью других людей или нанести ущерб чужому имуществу. Тем не менее, Вы, вероятно, признаете меня виновным и приговорите к штрафу. Размер его будет определяться не степенью моей вины, которой нет вовсе, а лишь уровнем того раздражения, которое я у вас вызываю.

Не признавая своей вины, я, тем не менее, считаю своим долгом заявить, что полностью разделяю цели акции, состоявшейся 21 апреля 2021 года, считаю участие в ней и в других подобных мероприятиях свидетельством гражданской ответственности и патриотизма. А Вы, Ваша Честь, как судья, юрист и гражданин, конечно, обязаны признать меня невиновным.

Не мне Вам объяснять, что само понятие "несогласованной" акции противоречит здравому смыслу и Конституции, даже той, которая осталась после "обнуления". Граждане не обязаны получать разрешение для того, чтобы мирно и без оружия выходить на улицы своих городов. Законы и распоряжения, по которым людей за это задерживают и подвергают наказанию, подлежат отмене. Но значение этого суда и других подобных процессов не сводится к тому, какой срок заключения под стражей или какие штрафы назначаете Вы и Ваши коллеги. Вам не меньше, чем мне очевидно - идет кампания запугивания активных граждан страны, не согласных с существующим пока в стране режимом.

Задержания, избиения, а теперь еще и камеры с функцией распознавания образа призваны заставить людей отказаться от любых форм протеста. Это крайне опасная линия.

Власти панически боятся массовых манифестаций. Весьма вероятно, что террором и репрессиями они добьются того, что кто-то будет оставаться дома - нормальный человек не хочет ни в тюрьму, ни в больницу. Но часть тех, кто протестует сегодня, будет продолжать выходить, несмотря на опасность. И они, видя, что легальная, мирная политическая борьба под запретом, а отстаивание своих естественных прав объявляется преступлением, неизбежно начнут склоняться к силовым методам. Это уже было в нашей стране - вспомните историю предреволюционных десятилетий. И судьи, выносящие сегодня приговоры по политическим делам, не порядок защищают, а провоцируют революционное насилие. Вы, Ваша Честь, вкладываете коктейль Молотова в руки мирных людей, к насилию никогда не стремившихся.

Тем, кто хочет для своей страны свободы и демократии - тем, кого Вы и Ваши коллеги судите сегодня - не нужны беспорядки и стрельба. Мы хотим мирного перехода к нормальной жизни. Но, может быть, все это нужно политическим руководителям страны. Я не могу исключать того, что они пошли по этому пути не от недальновидности, не от непонимания последствий своих шагов, а совершенно сознательно, что они лишь ждут повода для того, чтобы, отбросив всякую словесную шелуху, перейти под предлогом защиты порядка к прямому террору.

Но каковы бы ни были мотивы лидеров государства, Вы, Ваша Честь, выполняя их приказы, соучаствуете в преступлении против народа России".