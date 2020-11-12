"При всем своем разочаровании, какое-то базовое уважение к Путину большинство российских избирателей пока все-таки сохраняет. Неуважительные отзывы о нем далеко не всем по нутру - в том числе и тем, кто во всем остальном с оппозицией согласен", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"На самом деле, это не столько уважение к Путину лично, сколько уважение к той должности, которую он занимает. Россияне помнят, насколько некомфортно им было в 90-е, когда они разочаровались в руководителе государства. Они очень не хотят повторения того опыта; им кажется, что тогда мир рухнет. Потому и цепляются за какую угодно информацию, доказывающую, что Путин хорош. Потому и закрывают глаза на факты, говорящие об обратном.

Все-таки в будущем в России надо развести пока совмещенные должности главы государства и главного, если можно так выразиться, политика. Надо как в парламентских республиках: отдельно - глава государства, осуществляющий общий, так сказать, надзор, но не вмешивающийся в текущую политическую ситуацию; и отдельно - главный политик, избираемый населением и отвечающий за состояние дел в стране.

Надо, чтоб люди могли спокойно предъявлять к последнему свои требования, не боясь "разрушить государство". Сейчас традиционный пиетет россиян по отношению к последнему мешает им адекватно оценивать действия президента - ведь критикуя его ты вроде как на само государство покушаешься.

В общем, России нужна парламентская республика".