"Есть такое известное выражение: "Талантливый человек талантлив во всем". Появление стихов, написанных Дмитрием Рогозиным, наводит на мысль, что правильнее было бы сказать: "Бездарный человек бездарен во всем", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Все, за что берется Рогозин, получается чрезвычайно плохо. В свое время он не смог сформировать серьезную политическую партию и стать влиятельной фигурой хотя бы в путинском окружении. Когда Рогозина сделали представителем России в НАТО, наши отношения с Западом лишь ухудшались. Потом его пристроили вице-премьером, но "таланты" Рогозина не пригодились в правительстве, поскольку ничего конкретно он делать не умеет. Наконец, бедолагу поставили на Роскосмос, примерно как в советское время никудышных руководителей ставили на сельское хозяйство: дело все равно безнадежное, сильно испортить его уже нельзя.

Сегодня ведь космонавтика с селом поменялись местами: зерноводство дает важнейший экспортный ресурс, тогда как "полеты в никуда", увы, лишь пожирают деньги без всяких перспектив. А Рогозин вместо развития отрасли занимается пиаром: сочиняет сказки про то, как Россия в перспективе будет осваивать Луну. И это, кстати, показывает, что сочинять примитивные тексты он умеет.

Я не думаю, что за Рогозина стихи сочинил какой-то "литературный негр". Подобных писателей нанимают обычно для написания липовых диссертаций, где творчества мало, но кропотливой работы много. А срифмовать слова можно за один вечер. Многие люди с гуманитарными склонностями умеют сегодня рифмовать. Особенно, если ты полагаешь, будто поэзия - это лишь рифма, а не душевная боль, которую хочется донести до людей. Душевной боли у таких, как Рогозин, вообще нет. Они очень собой довольны. И стихи для них оказываются дополнением к хорошему костюму, дорогому автомобилю, уютной вилле и элитарному образу жизни.

Вот, посмотрите, идет Дмитрий Олегович. Он при большой должности. Хорошо одет. И пишет стихи. Абсолютно свой человек для путинской элиты. Какой прогресс в сравнении с брежневской элитой! Те были плохо одеты, плохо образованы, жили на плохих цековских дачах, не имели диссертаций и не писали стихов".