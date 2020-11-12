"Трамписты, отрицающие очевидное поражение на выборах, ведут себя как безумные сектанты-фанатики, слепо верящие в любой маниакальный бред своего гуру и истово отвергающие реальность, когда она противоречит его словам", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Их сообщество становится похоже на секту "Свидетелей победы Трампа на выборах". Пророк там - Трамп, ипостаси дьявола: Обама, Хиллари Клинтон, Байден. Дьяволы-демократы политически распяли пророка Трампа, сфальсифицировав выборы. Но он воскреснет через пересчеты голосов и суд. Это будет его второе пришествие в президентское кресло.

В новом Армагеддоне сойдутся белые силы добра во главе с Трампом (честные белые, богоугодные труженики) и черные силы зла, возглавляемые демократическими дьяволами (леваки, цветные, вэлфэрщики, эмигранты, BLM, ЛГБТ). Добро победит, Трамп устроит страшный суд над Клинтон, Обамой, Байденом и ввергнет их в тюремный ад.

Если так дальше пойдет, трампофилы начнут устраивать коллективные камлания во время выступлений Трампа и будут молиться на его предвыборные плакаты. Ну, а минутки ненависти к "демократическим дьяволам" они уже давно проводят под руководством своего неистового "пророка".