"Миллиард - МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ российские власти выделяют на помощь Сирии. На "гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства и объектов религиозного культа". 77 миллиардов рублей по нынешнему курсу", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"Вы там, в Кремле, совсем с дуба рухнули? Вы понимаете, что это не ваши, а наши деньги?

И я лично не уполномочивал вас тратить их на "оказание гуманитарной помощи сирийскому народу" - российскому народу они точно нужнее.

В России в больницах не хватает лекарств, врачей, медсестер и коек, на лечение детей собирают деньги через интернет, на индексацию пенсий денег нет, на многих дорогах можно разве что испытывать танки, а в очереди на жилье стоят по сорок лет...

Пусть бы те, кто принимал это решение, посмотрели в глаза больным, которые остались без лекарств. Пенсионерам, которые живут впроголодь. Жителям коммуналок, которые десятилетиями не могут из них вырваться. И родителям детей со спинальной мышечной атрофией, которых может излечить один дорогостоящий укол.

Того, что отправили на помощь Сирии, хватило бы на излечение пятисот детей с СМА. Но в Кремле сделали другой выбор. Назвать его иначе как чудовищным у меня не получается".