"Россия единоличным решением Владимира Путина выделила помощь Сирии (диктатору Асаду) в размере более миллиарда долларов (больше 75 млрд рублей). Ранее Россия также решением Владимира Путина выделила Беларуси (диктатору Лукашенко) более полутора миллиардов долларов (около 115 млрд рублей). Эти деньги граждан будут перечислены Россией этим негодяям моментально, потрачены своенравно и бесконтрольно и никогда не будут возвращены", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook.

"Эти деньги отняты у граждан России - бедных, больных и обделенных минимальными благами людей. Фактически эти деньги украдены.

В то же время правительство России после года обсуждений в министерствах и самом правительстве выделило 20 млрд рублей помощи одному из беднейших и утопающих в долгах регионов России - Псковской области. Эти средства предположительно поступят в бюджет в течение 10 лет (!) по 2 млрд в год, причем часть этих денег - это несуществующие сейчас налоги от несуществующих организаций, еще не инвестирующих в Псковской области. Эти неполученные налоги неработающих сегодня предприятий разрешили в будущем (!) не перечислять в федеральный бюджет. Они входят в 10 млрд якобы помощи.

То есть это деньги, которых нет сейчас и, скорее всего, не будет никогда. И это на их языке называется помощь. А два упыря получили живые деньги российских граждан вне очереди.

Среди людей, не очень внимательно следящих за политическим процессом, встречается мнение, что "внешняя политика Путина успешна, а вот внутренняя не очень, надо улучшить". Так вот, при такой внешней политике другая внутренняя политика невозможна. Нищета российских граждан и бедность российских регионов является сознательной платой Путина за поддержку диктаторских режимов по всему миру. Асад и Лукашенко ближе и нужнее Путину, чем граждане России.

Скажи мне, кому ты платишь, и я скажу тебе, кто ты".