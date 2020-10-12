"1. Вирус затрагивает знакомых куда интенсивнее, чем в тот раз. В последнюю неделю темп держится на уровне 2-3 фейсбучных или офлайновых знакомых в день - это только из тех, кто про себя сообщает. При этом большинство из них отзывается от вирусе весьма некомплиментарно - даже переносящие средне не рассказывают, что это обычное ОРЗ", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook.

2. Новая волна тревожности пока накладывается на старую волну раздражения прежними ограничениями. "Яндекс-пробки" были в пятницу в Москве 8 баллов. И хотя машин стало меньше, но не радикально. (Это просто наблюдение, а не пост для легитимации будущего цифрового концлагеря и всякого такого).

3. Раскол внутри федеральной власти между ковидобесами и ковид-диссидентами остается прежним. При этом не на уровне подъездов, а нередко внутри одних и тех же людей.

4. Если не считать недавнего поста Собянина, тема российской чудо-вакцины от коронавируса как-то стремительно исчезает из повестки - на фоне августа, когда всех заставили выучить сочетания вроде "Институт Гамалеи". Важным фактором является здесь отказ от вакцинирования пациента N1, не получивший внятных публичных разъяснений, но ощутимо влияющий на репутацию вакцины.

5. По хорошему самое время думать про разумные меры. Типа предоставления 65+ приоритетного времени в магазинах и аптеках в утренние часы, максимизации господдержки доставочных сервисов и прочих рациональных приемов, показывающих, что из ограничений первой волны извлечены хоть какие-то уроки.

Но разумной дискуссии о балансе между "нельзя убивать экономику" и "можем повторить" нет. Часть энергии от борьбы за масочный режим и противодействия обнаглевшим пенсионерам, стремящимся проникнуть в метро, было бы разумно потратить на это обсуждение. Проверки масочного режима не лишни - но сами по себе не страхуют ни от иррационального повторения мартовского внезапного запрещения всего, ни от июньского еще более стремительного разрешения всего".