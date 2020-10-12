"Предлагая любую карантинную и ограничительную меру, нужно сразу же задавать вопрос, способны ли мы как общество продержать эти ограничения до конца следующей весны, на протяжении восьми месяцев. Если нет, то эти меры, фактически, бессмысленны. Можно снова закрыть существенную часть экономики, ограничить работу сферы услуг, но если сил держать ограничения хватит только на 2-3 месяца, то мы просто отсрочим неизбежное и получим очередной всплеск заболеваемости, скажем, к Новому году. Не более того. Но вместе с неизбежным всплеском мы нанесем окончательный и смертельный удар сотням тысяч бизнесов, которые не успели еще толком оправиться и от весеннего локдауна и миллионам конкретных людей, работающих в них", - пишет аналитик и публицист в Facebook.

"Тем более, что даже весной на исходе второго месяца жесткого карантина многие запреты нарушались и отбрасывались сами собой из-за усталости населения и невозможности их терпеть. Сейчас же нежелания и усталости еще больше, и еще более очевидны нежелание, неумение и невозможность со стороны государства сопровождать ограничительные меры какими-либо существенными формами поддержки ограничиваемым. В карантинной обойме был всего только один патрон, выстрел мы сделали, на повтор не осталось ни сил, ни резервов, ни возможностей.

Тем более, основная часть населения уже не верит ни в черта, ни в небеса, ни, тем более, в хаотические и, зачастую, противоречивые сообщения и рекомендации ответственных вроде бы за борьбу с эпидемией инстанций.

Что делать? Писал многажды, но повторюсь. Не плодить бессмысленные запреты и штрафы, а вкладываться, серьезно вкладываться в инфраструктуру борьбы с заболеванием. Резко нарастить количество врачей, прежде всего младших и средних медработников. В стране их достаточно, но они не идут на малооплачиваемый и слабозащищенный труд в больницах. Значит нужно целенаправленно увеличить оклады, гарантировать дополнительные компенсационные выплаты за риск, улучшить условия труда. Ну и, конечно, оплатить уже работающим все обещанное, но зачастую так и не выплаченное еще за весну.

Резко сократить количество отчетности в медицине, ограничить бюрократизм, разгрузив медиков от нудной и бессмысленной работы по заполнению десятков отчетов, анкет и опросников. В итоге мы сэкономим десятки миллионов человекочасов и ответим, наконец, на вопрос, должен ли врач лечить или писать бесконечные отчеты для бесчисленных проверяющих?

Сократить расплодившиеся в последние время громкие, скандальные и, зачастую, конъюнктурные процессы против медиков. Одно дело расследовать профессиональные преступления, другое - строчить дутые дела для получения очередной звездочки на погонах.

По умолчанию признавать сертифицированные в Западной Европе и Америке медикаменты, не требуя повторной сертификации в России, так мы сможем оперативно получать самые новые и лучшие лекарственные препараты без многомесячной, а то и многолетней задержки.

Начать, наконец, выстраивать реально работающую и независимую систему медицинских профсоюзов, что позволит медработникам, как профессиональному сообществу излагать и защищать свои интересы.

Ограничить всевластие главврачей над своими подчиненными, резко изменить условия оплаты труда медперсонала, избавившись от десятков подпунктов в зарплатных ведомостях, оплачиваемых и назначаемых, зачастую, волюнтаристски теми же самыми главврачами по их собственному разумению. Постоянный оклад должен быть зафиксирован и составлять не менее 60-70% от общего числа получаемых денег.

Улучшить условия труда и оплаты социальных работников, на которых ложится основная тяжесть помощи категориям риска, изолированным в своих домах, заполнить наконец полностью весь их штат, да и расширить его. Временно отменить плату за парковочные места в городах, особенно в миллионниках и столицах, снижая тем самым нагрузку на общественный транспорт, в котором и происходит существенное количество заражений.

Стремиться к снижению цен на санитарные маски, а в идеале к их бесплатному распространению. Все меры и штрафы, направленные на ношение масок бессмысленны, если люди пытаются сэкономить, используя одну и ту же маску неделями. Единственный вариант борьбы против этого - сделать их максимально доступными. Отдельный вопрос - наконец понять, нужны ли вообще в повседневном ношении столь настойчиво продвигаемые в нашей стране медицинские перчатки?

Перечень этот можно продолжать долго, если мы не можем отказаться от сражения с болезнью в чистом поле, то нужно хотя бы привести в максимальную готовность подразделения, которые будут вести эту борьбу, занять максимально удобные для себя позиции. К сожалению, даже из предлагаемых мною и, вроде бы, очевидных и весной, да и пять лет назад мер не было сделано за лето практически ничего.

Мы опять не готовы, надеемся на очередное чудо, будь то алмаз "Спаситель России" из известного фильма или на чудесную вакцину. А если чуда не произойдет, расчет на вечное в нашей стране закручивание гаек. Жестокое, бессмысленное и беспощадное. С предсказуемым по многочисленным примерам из нашего прошлого печальным результатом".