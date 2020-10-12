"Драматическая ситуация к вечеру воскресенья, 11 октября. Выяснилась схема: после встречи Лукашенко в СИЗО, бывший глава штаба Бабарико Юрий Воскресенский - освободившись - получает мандат на то, чтобы составить список на дальнейшие освобождения. Условия он сформулировал под камеру: вышедшие на свободу фронтмены протеста призывают (как это уже сделал сам Воскресенский) прекратить массовые уличные манифестации и перейти к легальной борьбе в рамках плана конституционной реформы, созыва Всебеларусского собрания - и в (некоей туманной) перспективе побороться за досрочные президентские выборы после реформы", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"Ясно, что Лукашенко пошел на беспрецедентный, крайне эксцентрический шаг (приехал в СИЗО) под давлением обстоятельств. Ему пришлось смириться с тем, что без примирения с фронтменами оппозиции, его "план урегулирования" через конституционную реформу - сорвется. А он его уже "продал" Путину, ОБСЕ, и уже зарядил под него лояльные группы.

Уличные марши не представляют для него радикальной угрозы, но они создают фон, при котором благополучная реформа невозможна. Перед Бабарико-Тихановским-Колесниковой стоит трудный выбор: остаться сидеть - без всяких перспектив - примерно как сидели после 2010 года, т.е. года три, или выйти на свободу на условиях Лукашенко сейчас. В политике конфликта не бывает хороших опций. бывает только плохая и очень плохая. При этом на момент решения невозможно сказать, как именно из двух окажется "очень плохой", а какая "просто плохой".

Выйдя сейчас, Бабарико получает возможность через месяц оторваться от условий выхода и двигаться (если захочет, а не уедет сразу) в направлении следующего этапа конфликта (а он несомненно будет вокруг голосования по реформе). Кроме того, отказаться от предложения Лукашенко для Бабарико означает посадить надолго не только себя, но и сына, и Колесникову. Но у решения согласиться есть обратная сторона: ему придется пережить многодневный вой о "предательстве", о "соглашательстве" и о том, что он "агент Кремля", а все было так задумано в Кремле с самого начала и вот теперь, якобы, Кремль и поведет его в президенты (на воображаемых выборах, когда-то там после реформы).

Конспирологи так и будут продолжать думать. Хотя ежу понятно, что быть героем опрокидывающего голосования он мог только в июле-августе, а после посадки и выхода за него проголосует 10%, если он выдвинется. На воображаемых следующих выборах Кремлю нужен новый кандидат, этот уже "неисправен".

Вокруг этой ситуации, созданной внезапным броском Лукашенко, а) повисает в воздухе Тихановская (+Латушко), капсулируется "правительство в изгнании", которое будет отвергать весь политический процесс связанный с реформой, как результат это "правительство" просто помножится на старую оппозицию, которая и так давно сидит за границей, б) а какова позиция Евросоюза? послы отозваны, решение о санкциях принято, но теперь надо как-то реагировать "со сдержанным оптимизмом" на шаг Лукашенко с освобождением политзаключенных. Допустим, что завтра Лукашенко объявит, что Караева в отставку и расследование о превышении полномочий.

И, наконец, главное, "патриотический момент". Для так называемого "истеблишмента" - как бы плох Лукашенко ни был - он на этой фазе ведет борьбу за суверенитет. Лукашенко тут с успехом "продает" простую идею: радикализация протеста сейчас на руку только Москве, которая за счет этого ведет своего кандидата. Это же не только украинские "эксперты" в один голос так считают. Так считает и белорусское аппаратно-политическое ядро. И кремлевские медиа подыграют в эту тему.

Поэтому, на мой взгляд, из двух плохих опций - лучшая: это сделать коллективное заявление об освобождении политзаключенных, о расследовании насилия - и в нем же согласиться на то, чтобы всем перейти к конституционной реформе. Выйти на свободу, взвесить свои возможности и жизненные намерения, и приготовиться к следующей развилке".