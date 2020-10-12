"Сегодняшний протест пенсионеров - это очень важно и очень круто. Обратите внимание - такого не было 2 месяца, а началось только сейчас. Пенсионеры - традиционно самая консервативная часть общества. Они - опора любой политической модели, от самой персоналистской автократии - до самой конкурентной либеральной демократии. Люди с возрастом склонны ценить статус-кво, в наших реалиях - поддерживать начальство просто потому что оно начальство. Но главное - они голосуют. Молодежь ходит на митинги, люди старшего возраста - на участки, это социальный факт", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале о последних протестах в Белоруссии.

"Этот социальный факт в постсоветских странах усилен еще и тем, что именно поколение от 60 лет - это носители советской традиции. Это поколение, на чей зрелый возраст пришлись драматичные перемены, чей сформированный образ жизни радикально изменился. Они, в массе, чувствуют себя от перемен проигравшими и склонны активно покупать советскую ностальгию, проводником которой Лукашенко хочет выступать.

Здесь мы видим утрату второй электоральной опоры: если 2 месяца назад против Лукашенко встали сотрудники государственных промпредприятий, то сегодня на протесты выходит буквально та часть общества, которая голосовала за него в 1994 году.

Протест пенсионеров нельзя разогнать. Они не могут разбежаться, бить пенсионеров невозможно, даже самые натасканные каратели не будут этого делать. Пенсионеры ничего не боятся, подойди к ним ОМОН - они сами на него побегут и будут стыдить.

Митинг пожилых людей в центре Минска - это геймчейнджер, и не зря именно сегодня звучат нелепые заявления о том, что армия готова применять боевое оружие. Такой огромный митинг пенсионеров показывает, что никакого пути назад нет. Развязка приближается, но обществу важно не расслабляться и не сбавлять напор".