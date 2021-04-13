Пляж в Турции

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"Сенатор Константин Косачев заявил , что россиянам следовало бы отказаться отдыхать в Турции в знак протеста против слов Эрдогана о Крыме", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" .

"Посчитать "морально невозможным" отдыхать в стране, лидер которой не признает присоединение Крыма и Севастополя. Мол, "именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых".

Хочется сказать: господа единороссы, начните патриотизм с себя!

Отзовите своих детей и других родственников из США - после известных слов Байдена о Путине. Считая это "морально невозможным". И сбережения в долларах держать прекратите, кстати. Вот когда сделаете - тогда и о Турции можно будет поговорить".