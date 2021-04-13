Алексей Навальный

Кира Ярмыш / Twitter

"Люди точно знают, что политика - грязная штука. Знают, а привыкнуть не могут. Не нравится им это, хоть ты тресни. В последнее время появляется всё больше сообщений о том, что состояние Навального ухудшается. Если оппозиционер умрет, Путину никогда не удастся доказать, что он мог победить того в честной борьбе. Да, технически смерть Навального на время облегчит президенту жизнь, но в смысле долгосрочной перспективы она станет для него серьезным делегитимизирующим фактором. Потому что люди не уважают нечестных побед", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Кто-то может сказать, что вот, дескать, Немцова убили - и ничего. Тот, кто так скажет, плохо разбирается в политике. Здесь все решает тайминг. Немцов был убит в момент, когда Путин шел по восходящей - он тогда был тефлоновым, к нему негатив вообще не приставал. Это была эпоха крымского консенсуса.

Сейчас о тех благословенных временах даже кремлевские пропагандисты не вспоминают. Большая часть тефлона с Путина пооблупилась и никакой защиты от негатива у него почти не осталось. Если еще несколько лет назад любое сомнение трактовалось в пользу Путина, то теперь оно все чаще начинает трактоваться против. Пока нельзя сказать, что шлюзы в этом смысле полностью открылись. Для того, чтобы это случилось, нужен серьезный шок. Теоретически смерть Навального в застенках может стать таковым.

Надо понимать, что в российском политическом пространстве Навальный сумел занять уникальное место - место личного врага Путина. Никто другой на эту роль даже не претендует. Победить такого врага можно только лично. Помните, как у Бондарчука в "Ватерлоо" один английский офицер замечает, что Наполеон находится на расстоянии выстрела и обращается к Веллингтону с предложением этот выстрел произвести? Герцог предложение с негодованием отвергает. Он хочет разбить противника в битве, а не просто убить его. Это - архетипическая ситуация. Идеал того, как должен вести себя со своим главным врагом настоящий лидер. В глазах людей, убийство исподтишка, с помощью подчиненных, есть удел мафиози средней руки, но никак не уровень политика, претендующего на место в истории".