"Из Алании наблюдать за тем, как Владимир Владимирович мстит Реджепу Тайиповичу, - это, конечно, непередаваемые ощущения. Сидишь себе и гадаешь, сможешь ли ты вернуться в Россию или пора уже строить домик из песка. Или потом сядешь на двухнедельный карантин, хотя вакцинировался "Спутником V" и даже имеешь антитела. До сих пор, честно говоря, не понимаю. Зато ясно другое. Теперь дошли до поедания туристов и туристического бизнеса", - пишет политик на своей странице в Facebook .

"Самое главное, что, если сравнивать, допустим, наш Кавказ с их Анталией, так тут все построже будет. По-настоящему обязательное ношение масок не только в отеле, на и на улице (полиция вот прямо цепляется). В столовую пускают только в маске, после замера температуры при входе. Выдача еды в отелях по тыканью пальца туриста - нужно стоять за специальным ограждающим пластиковым окном и получать еду от официанта, который работает в маске и перчатках.

Даже на фуникулер пускают по QR-коду о ПЦР-тесте, а за тобой специальная машинка дезинфицирует кабинку. Билеты на самолет и даже междугородние билеты можно купить только со специальным кодом здоровья - и это я не говорю уже о комендантском часе (за день, как известно, вирус отсыпается и набирается сил). Все рестораны работают только на вынос, магазины закрыты, всюду санитайзеры.

Нет, серьезно, несмотря на всю иронию, в Турции к мерам профилактики подходят очень серьезно. Но дело же не в Турции. Полмиллиона российских туристов купили туры. Более 30 миллиардов рублей турфирмы получили и уже потратили на закупку авиабилетов и отели и, скорее всего, вряд ли их смог вернуть (и себе, и туристам).

Дело в том, что Крым требует жертв. Не только наших пенсий, не только падения рубля и санкций - но и людей.

"А кто не будет брать - отключим газ".

Upd: Не успел написать о Турции - и вот уже "Аэрофлот" шлет письмо счастья. Своими словами: "Дешевые туристы! Кто хочет вернуться в Россию - сматывайте удочки, вывезем 13 и 14 апреля. Дальше - ваши проблемы".

Спасибо товарищу Путину за наш удачный отдых".