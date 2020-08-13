"Из ВШЭ уволили нескольких высококлассных профессионалов. У этой истории много сторон, не все однозначные. Но одна из них - откровенно отвратительная", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Лет десять назад, когда университет погнался за местами в рейтингах публикаций, всей профессуре было предложено выбирать между "двумя треками". Либо публиковаться и получать за это деньги (то есть продавать университету свою фамилию в публикациях), либо преподавать (ведь оставались студенты - нужно кого-то ставить в расписание занятий).

Мне эта концепция сразу не понравилась, поскольку я уверен, что оптимально - совмещать то и другое. На деле же осмысленно совмещать оказалось крайне трудно: если ты идёшь первым путём, то публикационные обязательства слишком велики, чтобы всерьёз вовлекаться в преподавание, если вторым - то огромная преподавательская нагрузка лишает тебя возможности развивать исследовательские проекты.

Была, впрочем, и вторая проблема - сразу возникло подозрение, что это ловушка в отношении тех, кто выбирает второй трек. Потому что публикации понятным образом монетизируются - они дают места в рейтингах, а места в рейтингах университеты продают государству как символ славы отечественной науки. А вот образование не особенно монетизируется - никакого калькулятора для измерения качества образования нет, а если у тебя в образовании олигополия, то твои студенты в любом случае будут востребованы на рынке труда.

Поэтому я предположил, что университет возьмет курс на сбрасывание инвестиций в преподавание как ненужного груза (разумеется, надо при этом следить, чтобы уровень не падал ниже определённой планки) и превращение в фабрику статей и отчётов для министерств. Так что я выбрал первый трек, хотя и люблю преподавать - и соответствующим образом распределил свои усилия.

Но некоторые коллеги выбрали второй. Они стали преподавать очень много (честно говоря, я бы просто физически не смог потянуть даже половину этой нагрузки). Они стали совершенствоваться в деле образования - и добились самого главного, настоящей любви своих студентов. Это проявлялось в том, что их год за годом в голосованиях выбирали лучшими преподавателями, где бы они ни преподавали. Но даже больше того - пошла слава об их удивительном умении учить. Когда мне удалось поприсутствовать на их занятиях, я немедленно понял, что могу многому у них научиться в том, как держать горящие глаза аудитории, как добиваться понимания материала, как сделать полтора часа занятия по-настоящему прорывным опытом, как создавать новые форматы обучения и раскрывать в них новые возможности. Они стали блестящими профессионалами, делая для университета ровно то, чего он от них хотел.

А потом им сказали, что они мало публикуются и предложили должности паспортистов. Это свинство".