"Диктатор Лукашенко сдирает со страны пленку цивилизации. Она оказывается очень тонкой, под ней - кровь. Очень много крови", - пишет политик в Facebook, комментируя описания пыток задержанных на акциях протеста в Белоруссии.

"Эту кровь проливают те, кому разрешили быть нелюдьми. Ничего нового: все то же, что повторялось в человеческой истории много раз. Был Донецкий аэропорт - а стало поле боя. Была вышка диспетчеров - а стала точка снайперов. Или было Чили. Там были стадионы - а стали концлагеря. Или в России: были обычные подвалы - а стали расстрельные.

Оказывается, чтобы разрешить насилие, нужно только сказать - и оно прорвется. Людей - любых людей - будут хватать на улице, избивать, ломая позвоночники, заставлять ходить под себя, везти то ли в тюрьму, то ли в лес, издеваться, раздевать, пытать голодом, невозможностью спать или сесть. Это все очень просто. Это - Белоруссия сегодня.

Расчеловечивание - быстро, нужно только разрешение. А когда диктаторскому режиму приходит конец, оно обязательно прозвучит.

В Белоруссии сейчас происходит именно это. Люди против нелюдей. Нет никаких ОМОНовцев, СОБРовцев и прочих аббревиатур. Есть нелюди, получившие право бить и стрелять. И это они делают на улицах и в застенках: то, чему их учили.

Прочитайте, что прямо сейчас происходит в тюрьмах Лукашенко, которые он превратил в самые настоящие концентрационные лагеря, ничем не отличимые от гитлеровских на ранних этапах становления Рейха.

Никита Телиженко спасся. Спасутся ли другие, смогут ли отбить их белорусы, вытащим ли мы Виталия Шклярова или Артема Важенкова? Они - в концлагере".