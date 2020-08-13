"В Беларуси учителя рассылают письма родителям, напоминая об ответственности за детей и о возможной опасности для них (в акциях протеста участвуют и несовершеннолетние). Они не уточняют, что опасность для детей и взрослых исходит от тех, кого открыто и заслуженно называют "карателями", "фашистами" и "гестапо". Кто избивает людей на улицах и пытает задержанных.Чья запредельная, садистская, нечеловеческая жестокость по отношению к мирным, безоружным и беззащитным людям демонстрируется многочисленными свидетельствами из Беларуси", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга в Facebook.

"Кстати, и у карателей есть родители. Хотелось бы понять: что они сейчас думают? Они не видят и не понимают, что творят их дети? Что за эти преступления их очень долго будут ненавидеть и проклинать? Если их родители это понимают - почему они молчат? Почему не пытаются обратиться к своим детям и потребовать прекратить то, что называется преступлениями против человечности, которые не имеют срока давности?

Напоминаю Римский статут Международного уголовного суда, который определяет преступления против человечности как "любое из следующих деяний, которые совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно: убийство; заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права; пытки; насильственное исчезновение людей; другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьёзного ущерба психическому или физическому здоровью".

То, что сегодня творят каратели в Беларуси, полностью укладывается в этот статут. Эти преступления не являются внутренним делом белорусского государства: они выходят за пределы его территориальности.

Эти преступления не показывает ни белорусское, ни российское телевидение - но в век интернета это не имеет значения: все новые и новые доказательства для будущего и неизбежного суда каждый день и каждый час собираются в огромную книгу.

Когда этот суд наступит - каратели будут ссылаться на полученные приказы.Что же, в Нюрнберге их предшественники тоже на них ссылались - и, как известно, безрезультатно".