"Кажется (пока об этом лучше говорить с осторожностью), за последние сутки Лукашенко проиграл свои выборы второй раз. Еще пара дней и психологически его гвардия будет сломлена на уровне простых исполнителей", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Вчерашний "экстаз насилия" не возымел должного действия и, кажется, отпечатался травмой психической усталости на его исполнителях. И есть вероятность, что послезавтра (с небольшой вероятностью уже завтра) они просто не выйдут на "вечернюю охоту". Или их выйдет совсем мало. И тогда улицы Минска зальет волна ликующего народа.

Конечно, у Лукашенко в запасе есть два сценария. Это - начать стрелять, если у него есть подразделения, которые он сможет заставить завтра (!) это сделать (это не то же самое, что заставить вчера). Но после того, как общество прошло рубеж вчерашней ночи, риски этого сценария резко повысились. Нельзя убить 10 или 70 человек, надо убить тысячу. А это не так просто. Особенно после сегодняшнего дня.

Второй возможный сценарий - это согласиться на братскую помощь из Москвы. Но Лукашенко весь предыдущий год настраивал свой собственный электорат и тех же силовиков на то, что главная ценность - это беларуский суверенитет. Прибытие москвичей слишком быстро станет общим знанием и произведет мощнейший консолидирующий эффект. Ни три, ни пять тысяч российских омоновцев не помогут, их просто отмудохают. Опять-таки нужно будет стрелять. Но это не омоновцы, это нужны другие люди. Они, наверное, есть, но неизвестно, насколько это нужно Путину, чтобы русские убили перед лицом всей Европы несколько сотен или тысячу беларусов. Тут можно нарваться на то, что тебе Трамп свифт отключит. У него свои задачи и повестки сейчас. Поэтому Лукашенко имеет смысл задуматься о предложенном ему посредничестве и сценарии, который я предлагал еще вчера (в субботу может оказаться, что у него уже нет ресурсов для него).

Конечно, надо отдавать себе отчет, что в такие моменты каждый день все может качнуться в ту или другую сторону. Но важно зафиксировать эти логики и сценарии насилия. Вчерашняя психологическая атака садизма обнулена сегодняшним мужеством протестующих. Это важный психологический и политический рубеж неустрашимости, преодолеть который в Москве ни 6 мая 2012 года, ни в 2019 году не удалось".