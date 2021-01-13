"Белорусский диктатор Лукашенко отчаянно пытается провести в Минске ранее запланированный чемпионат мира по хоккею. Объясняет президенту ИИХФ Рене Фазелю, что в Беларуси "совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook .

"В Беларуси, где были задержаны и избиты тысячи мирных граждан, и где пытки, издевательства, избиения и убийства - не чудовищное исключение, а правило.

Хочется спросить: миру недостаточно урока Олимпиады-36 в Берлине? Тогда призывы к бойкоту Олимпиады в фашистском государстве, где уже действовали антисемитские "расовые законы", не были услышаны. Потом, через четверть века, МОК признает свою ошибку.

Теперь провести ЧМ-21 хотят в Минске, где лукашенковские каратели ведут себя как фашисты.

В Европе уже звучат требования перенести ЧМ в другую страну и заявления о возможном бойкоте, если это не будет сделано.

Уверен: проводить ЧМ-21 в Минске - значит, не только покрыть чемпионат позором, но и предать всех, кто мужественно противостоит обезумевшему диктатору".