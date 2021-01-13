"Возвращение Алексея Навального в Россию - принципиальное политическое решение. Это шаг к максимальному обострению противостояния с властями и это максимальное повышение личных рисков. Это прямая политическая атака на Путина", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook .

"Российский политик остается российским политиком только в России. Эмиграция, к которой примитивно подталкивали Навального, - это путь из российской политики в совершенно другую жизнь, которая никак не влияет на ситуацию в России. В этом смысле для Навального нет альтернативы возвращению.

Открытое объявление Навального о возвращении - это одновременно вызов властям и послание обществу, от которого потребуется мобилизация для поддержки.

Предполагаю, что власти не готовы к возвращению Навального, потому что в их логике жизни главным инстинктом является самосохранение, за которым почти всегда стоит трусость. Эта неготовность может вылиться в истерику и агрессию, включая попытки задержания и лишения свободы. Если власти пойдут по этому пути, они поднимут авторитет Навального в обществе еще выше и повысят свои риски на всех предстоящих выборах. Если власти откажутся от силового сценария, это будет правильно понято как слабость. Хороших вариантов у властей России нет".