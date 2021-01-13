"Навальный опять перебивает мировую повестку дня. Пока Твиттер его не забанил, он объявил, что 17 января возвращается в Москву, причем не иначе, как рейсом "Победы". Похоже, только блэкаут в Москве в правильно организованные крещенские морозы может сорвать эти планы). "Победу" же никто не у нас не отнимет, не так ли..." - пишет журналист на своей странице в Facebook .

"Если не удастся его остановить на дальних подступах к Москве(внезапное обледенение всех аэропланов "Победы", охватившая все ее летные экипажи диарея, обнаруженный сахар в топливных баках, все вот это...), "берлинского пациента" придется охранять всеми силами российской охранки, кремлевской наружки с дополнительно приданными силами МЧС и Нескорой помощи, задача которым будет поставлена лично Тем, кто боится назвать Навального по имени: сдувать с него пылинки, пушинки и сине-бело-красные гирлянды", - продолжает Дубнов.

"Время возвращения выбрано идеально, за три дня до прихода в Белый дом Байдена, которому нельзя давать повода сделать новую "козу" Кремлю.

Иначе новые санкции-шманкции и, как минимум, отказ супостатов в пролонгации договора СНВ-3, истекающего 5 февраля. А нам обойдется это очень дорого.

Вот ведь незадача какая..."