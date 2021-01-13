"Протащили они в первом чтении закон "о просвещении". Суть закона: поставить под контроль деятельность иностранных организаций в России вне основного образования и обязать образовательные институции согласовывать с федеральными(!) властями какое-либо участие иностранных "просветителей" в совместных проектах. Все это уже трудно "понять умом", - пишет публицист и политолог на своей странице в Facebook .

"Во-первых, образовательные институции и так уже "идеологически интегрированы" и через нежелательные иностранные организации никого не приглашают. А "сидят и боятся".

Во-вторых, как представить себе деятельность в России иностранной организации "вне институций". Допустим, какой-нибудь фонд Розы Люксембург приезжает и в лесу на пеньке собирает семинар по истории женского рабочего движения? Или где он его собирает? А - главное - зачем же поедет в лес к пенькам? Он и раньше-то ездил только при должном согласовании своих проектов с региональными властями, если речь шла о совместных проектах. То есть новый закон рожден просто от того, что группа из 15 депутатов смотрит и видит, что в "социальной реальности" есть какая-то еще не отрегулированная маленькая пустошь. Полянка с пеньком.

И хотя на полянке никого нет, не предвидится и даже местные алкоголики давно перестали на этом пеньке распивать, депутат смотрит зорко: а вдруг на этом пеньке расположится Фонд Макартура, а? или прямо целиком Центрально-Европейский университет Джорджа Сороса со своими программами? Этого исключать никак нельзя! Конечно! Должна быть бдительность.

Как следствие: теперь ректоры и деканы и прочие директора библиотек должны в "федеральных органах" согласовывать выступление какого-нибудь иностранного писателя. А то ведь вдруг он не ту "просветительную" линию поведет в своем выступлении в библиотеке им. Аркадия Гайдара. Приглашать ведь можно будет только "проверенных писателей", которые с симпатией относятся к "советскому союзу". А как отделить среди "иностранных писателей" овнов от козлищ знают только федеральные власти. У них есть список.

Глава профильного комитета Думы так и сказал: еще имеются случаи, когда нашей молодежи под видом просветительских проектов навязывают западные ценности, представляющие угрозу нашим традиционным ценностям.

Поэтому - пенек на полянке под контролем теперь".