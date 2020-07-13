"Когда здесь все придет в движение (а это случится скорее раньше, чем позже), то неожиданно для многих обнулятся социальные навыки нашего поколения. Не все, но многие", - пишет историк на своей странице в Facebook.

"Так, для поколения 70-х в какой-то момент стали лишними навыки "достать по блату" и завести знакомство с товароведом. С ними рухнули многие нарабатывавшиеся всю жизнь социальные связи и структуры, обеспечивавшие выживание в той социальной среде. Люди, считавшиеся успешными в позднем СССР, должны были начинать с нуля и конкурировать со вчерашними "неудачниками".

Уже скоро Россия не будет такой, какой она была в первые два десятилетия 21 века, - и снова станет ненужным хламом многое из того, что многие сегодня ценят. Многие из ныне успешных будут доживать забытые всеми, а на первый план выдвинутся какие-нибудь незнакомые нам сегодня люди (скорее всего, из поколения тридцатилетних).

И речь не только о политических переменах. Меняется весь мир, - и вчерашние кумиры уже подвергаются осмеянию в некоторых обществах. В каком-то виде это обязательно докатится и до нас.

Самое интересное в этом - невозможно сегодня знать, что именно окажется ненужным хламом, а что - неразменной ценностью".