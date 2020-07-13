"Троллям спущена интересная методичка по Хабаровску: мол, вы что, не слышали, что они там кричат "Москва, уходи"? Это вы что же, за сепаратизм, против всенародно одобренных поправок? Да нет, недорогие тролли, есть две Москвы", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"В одной живем мы, те, кто поддерживает хабаровский протест, федерализацию и свободные выборы, а главное - уважает людей, оскорбленных арестом выбранного ими вопреки воле Кремля губернатора.

И вторая Москва - путинская. Или вернее - ордынская. Это сюда, в столицу Орды, захватчики тащат налоги со всей России и разворовывают. Здесь наместники получают ярлык на княжение, в администрации президента. Здесь уничтожают выборы и свободу.

И вот против этого нового ига люди восстают по всей стране. Под ним живем и с ним боремся мы сами.

Так что Москва здоровых людей на стороне протеста".