"В Петербурге две школьницы подняли радужный флаг - рядом с российским триколором, гордо реющим над школой N 511. Руководство образовательного учреждения назвало это происшествие "диверсией" и обратилось в полицию. Личности диверсанток установлены по камерам видеонаблюдения, их данные передали в комиссию по делам несовершеннолетних", - пишет обозреватель и преподаватель НИУ ВШЭ на своей странице в Facebook.

"Сейчас в школе проходит ЕГЭ, то есть ситуация нормализовалась и находится под контролем, последствия теракта устранены. Что произошло с враждебным флагом, не сообщается.

Важно помнить, что охотой на диверсанток занимаются те самые люди, которые несколько дней назад нарисовали "обнуление". Но еще важнее, что власти Российской Федерации наделены таким токсичным цензурным потенциалом, что уже каждый второй, от школьниц до художниц, хочет на эту тему как-то высказаться.

Если строить свою власть на запрете всего свободного и живого, то в какой-то момент времени накапливается критическое число людей, которые хотят быть демонстративно свободными и живыми.

Школьницы из Петербурга - новые партизанки, ведущие герилью за свою жизнь в царстве вечной мертвечины".