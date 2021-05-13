"Детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец заявила, что причина массового расстрела в казанской школе - "абсолютное отсутствие государственной идеологии". Волынец ошибается", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Там, где нет государственной идеологии, массовые расстрелы изредка устраивают проклятые обществом одиночки. А в странах, где она есть, такое важное дело, как массовый террор, государство берет на себя и монополизирует - массовые убийства считаются здесь делом важным и почетным. Именно такая ситуация и в путинской России.

Казанский маньяк убил 9 человек, а Сталин - миллионы. Однако первый справедливо объявлен преступником-безумцем, а второй - эффективным менеджером и мудрым вождем. Массовых убийц в России наказывают за то, что они нарушили государственную монополию на приоритетное для власти занятие.

Волынец зря переживает. Государственная идеология шовинизма (по типу позднего сталинизма) и победобесия в России уже установлена. Соответственно и государственный террор возродился.

Внутри страны массовых расстрелов пока нет, отстреливают и травят отдельных неугодных, типа Немцова и Навального. Однако против соседней Украины Кремль давно выбрал тактику массовых убийств, вспомните хотя бы историю Иловайского котла".