"Почитал тут ваши замечания, предложения и выводы по поводу трагедии в Казани. И я со многим согласен. Да, справку о психическом здоровье можно без проблем купить за вполне доступные деньги. Проверьте сами. Любой поисковик с радостью выдаст вам несколько вполне солидных медицинских организаций в вашем городе, где без туда можно получить и санитарную книжку, открывающую перед вами двери на любую работу, и справку, подтверждающую идеальное состояние вашей нервной системы, и анализы, делающие вас пригодным для отправки в космос", - пишет художник и блогер на своей странице в Facebook .

"Запретить все это, вернуть все в лоно государственной медицины, создав тем самым чудовищные очереди? Не уверен, что поможет. Тем более, что государственные медучреждения тоже не чураются денежных знаков и принимают оные на вполне регулярной основе.

Запретить многострадальные компьютерные игры, которые якобы кого-то там чему-то научили? Интересно только, кого? Чикатило был геймером? Не уверен. Ну и тогда давайте уже запретим такие вопиющие развлечения как пейнтбол и страйкбол, ведь там, в отличие от манипуляций с мышью и клавиатурой, практикуемых любителями компьютерных баталий, люди отрабатывают реальные приёмы ведения огня на поражение.

Да что там мелочиться - охоту, охоту полностью запретить. Подумать только, на охоте охотники регулярно оттачивают навык стрельбы из огнестрельного оружия по живым мишеням. И вида крови они не боятся, и расчленяют потом свои жертвы, и, о боже правый, едят трупы безвинно убиенных!

Но это все бред, конечно. Никто из так называемых стрелков последних лет не был ни охотником, ни фанатом страйкбола ни даже чемпионом района по КС. Все они были обычные психи, которых не распознали, в первую очередь потому, что их весьма непросто распознать. Вот вы лично уверены в своих соседях по лестничной площадке? Я - нет.

А это означает, что все запретительные меры, увы, не сработают. Осложнят нам и без того не простую жизнь, создадут новых дельцов, которые за долю малую будут перепродавать и доставать нужное, но - не сработают.

Пару-тройку дней назад промелькнула новость - в СПб психически нездоровый дядя ткнул девушку ножом. Белым днем, просто так. Там, к счастью, никто не умер, но принцип, я думаю, понятен. Не угадаешь где и когда появится такой вот дядя с ножом, топором, ружьем или чем еще похуже.

Что делать? Не знаю. Возможно - быть чуточку внимательнее в своим близким, к тем, с кем общаетесь и живёте. Выслушать, посидеть молча рядом, поговорить до утра - вдруг поможет.

Ведь не из пустоты же возникают такие люди, были же у них родители, друзья, соседи. И кто-то их просто не замечал, не обращал внимание на то, как человек день за днем погружается в безумие или психоз.

Но это сомнительный совет, понимаю. И в такой ситуации очень хочется найти виноватого, причину, осязаемый и понятный предмет, на который следует обрушить весь праведный гнев. Но его, этого осязаемого и понятного - нет. Потому что, повторюсь, крайне тяжело отследить, предугадать и распознать помутнения человеческого рассудка. Да и вообще - нет более эфемерной вещи, чем этот самый рассудок. На земле семь миллиардов сумасшедших, если вы не в курсе. И каждого выслушивать и понимать - такое себе.

Берегите себя по возможности, учитесь быть там, где быть нужно и ускользать из тех мест, находиться в которых нежелательно, и никогда не забывайте, что мы тут все очень не надолго.

Так что панацеи нет, извините".