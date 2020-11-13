"Если бы меня пару лет назад спросили, какая будет реакция граждан Беларуси на смерть гражданского активиста, защищавшего бело-красно-белый флаг, я бы ответил, что в лучшем случае это будет тихое депрессивное сочувствие и желание от всех спрятаться. А в худшем - сарказм, злость, обвинение погибшего в глупости, в сочувствии радикалам", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Судя по ленте, реакция на смерть Романа Бондаренко, защищавшего флаг и умершего в реанимации от побоев, принципиально иная. Никто не говорит что он поступил зря, выйдя во двор. Никто не сомневается в ценности символа,за который он вышел. Все согласны, что он поступил верно, что прятаться нельзя, что нужно продолжать что-то делать, искать пути, маневрировать.

Безусловно, это иное общество, чем два года назад. Или лучше так: два года назад на этой территории вообще не было никакого общества. Были отдельные одинокие семьи: муж/жена/ребенок + родители + иногда братья/сестры и их семьи, а далее, за границами семьи - зловещая пустота из чужих людей, над которой, как какое-то египетское божество, парил бессмертный Лукашенко.

Теперь общество есть, у него есть плечи, руки. Оно сплочается, крепнет, становится массивным. Самое важное, оно осознает себя, в нем пробуждается уважение и к себе, и к каждому своему участнику, к каждой семье.

Самосознание и самоуважение являются твердой гарантией того, что память о Романе Бондаренко и его поступке будет жить вечно, пока это общество - хотя бы один его участник - дышит и способен мыслить".