"Вчера в реанимации умер 31-летний белорус Роман Бондаренко, до смерти забитый неизвестными силовиками в масках во дворе собственного дома. В связи с этим в очередной раз думаю о том, что нынешняя модель Лукашенко - когда на улицах белорусских городов беспредельничают одетые в гражданское силовики в балаклавах, никому не представляющиеся и не показывающие никаких документов - представляет уникальные возможности криминалу!" - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"В принципе любой крепкий белорус с криминальными наклонностями сейчас запросто может сколотить "бригаду", купить (взять в аренду, угнать) черный микроавтобус, затонировать ему стекла, свинтить номера, обзавестись дубинками и балаклавами - после чего перед этой "бригадой" открываются практически безграничные возможности.

Можно заниматься банальным гоп-стопом, гоняя по улицам и высматривая дорого одетых людей. Как увидишь такого, тормозишь, набрасываешься на него толпой, избиваешь, затаскиваешь в микроавтобус, где в рамках "досмотра" изымаешь часы, мобильник, кошелек и украшения, после чего пытками и побоями выясняешь пароль от мобильника и ПИН-коды кредитных карт, а затем выбрасываешь бедолагу где-нибудь в лесополосе, преподнося это как особую милость - так и быть, мол, не повезем тебя на Окрестина, можешь домой идти.

Можно грабить квартиры под видом "обысков", вынося оттуда электронику и сбережения. Можно брать подряды на заказные убийства, в том числе - по желанию заказчика - с особой жестокостью. И так далее. Возможностей, повторюсь, - практически безгранично.

Причем, если я правильно понимаю нынешнюю обстановку в Беларуси, таким бригадам ровным счетом ничего не грозит. Скорее всего, никто их даже искать не будет! Ведь когда избитые, ограбленные и родственники погибших будут приходить в милицию с заявлениями, милиционеры будут старательно замыливать их под ковер в полной уверенности, что речь идет об их коллегах. "Набросились толпой в балаклавах, избили и всё изъяли? Разумеется, это наши были!"

Почти уверен, что и в России, и в Украине, и в Польше, и во Франции, и в США в аналогичных условиях местному криминалу такие идеи уже давно пришли бы в голову. И то, что в Беларуси пока такого не происходит - по крайней мере массово - свидетельствует о какой-то уникальной законопослушности белорусов. Просто невероятной!

Но поскольку наций, состоящих сплошь из хороших и законопослушных людей, не бывает, надо полагать, что и в Беларуси свой криминал имеется. Просто за 26 лет Лукашенко умудрился выстроить такую модель, при которой весь этот криминал, все белорусы склонные к насилию, грабежам, садизму и нарушениям закона, пошли работать в милицию, КГБ и ОМОН. Все как один, без исключения.

"Вор, грабитель, разбойник, убийца, бандит? Отлично, а в каком звании?"

Очень хотелось бы, конечно, дожить до судов над этой системой и каждым конкретным ее членом! И чтобы эти суды были открытыми, публичными и по телевизору в прямом эфире транслировались. Уверен: такие суды с удовольствием будут смотреть не только в Беларуси, но и в России, и по всему миру. Очень большое воспитательное значение они будут иметь..."