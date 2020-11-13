"Смена караула в Белом Доме заставляет вновь обратиться не только к вопросу об очередных санкциях, которые Америка может наложить на Россию, но и к более традиционной для российско-американских отношений теме контроля за вооружениями", - пишет экономист на своей странице в Facebook.
"За время работы администрации Д.Трампа на этом фронте произошли большие перемены: в прошлом году Вашингтон обвинил Москву в нарушении ещё советско-американского договора по ракетам средней и меньшей дальности и вышел из него; в конце мая этого года по той же причине - или под тем же предлогом - было объявлено о выходе США из многостороннего Договора по открытому небу от 1992 года (сам выход должен состояться в конце ноября, через полгода после объявления о данном шаге). В результате к концу правления Д.Трампа единственным значительным действующим соглашением может остаться Договор СНВ-3, заключенный Б.Обамой и Д.Медведевым в 2010 году и истекающий через две недели после даты инаугурации нового президента.
Россия в последнее время неоднократно предлагала продлить договор если не на следующие десять лет, то хотя бы на более короткий срок, но США стремились включить в систему ограничения вооружений третьи страны, и прежде всего - Китай (который, разумеется, никоим образом к этому не стремился). Судя по всему, сейчас Д.Трампу не до внешнеполитических проблем, и вопрос автоматически перейдет к новой демократической администрации.
Данный прецедент очень интересен, так как у Дж.Байдена и его формирующейся команды возникает возможность спасти документ, подписанный в период, когда сам Дж.Байден был вице-президентом - и такой шаг мог бы стать хорошим стартом для нового этапа в отношениях США и России. Конечно, большинство экспертов говорят о глубоком скепсисе Дж.Байдена и его соратников в отношении российских властей - но в этом случае речь идет о продолжении новым президентом фактически собственной же политики. В этом контексте интересно выступление В.Путина, заявившего на совещании с руководителями Минобороны и ОПК, что "мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений; мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет". В выступлении было специально отмечено, что договор препятствует наращиванию ядерных вооружений и еще раз предложено временно продлить его для выработки нового варианта документа.
На мой взгляд, это правильный шаг - даже несмотря на перечисление до формулирования данного предложения всех ранее анонсированных успехов России в создании новых вооружений, финальный аккорд заявления В.Путина выглядит примирительно. Россия сегодня действительно не заинтересована в гонке вооружений (не далее как вчера первый вице-премьер А.Белоусов признал, что российская экономика отброшена пандемией на полтора года назад, что "нам предстоит пройти через сжатие реальных расходов", а бюджет недосчитался триллионов рублей). США, разумеется, не думают ни о какой "перезагрузке" отношений с Москвой - но упускать ещё четыре года так же, как уже были упущены предшествующие, Россия не может себе позволить. Поэтому прозвучавшие намеки выглядят совершенно правильными, а найдут ли они отклик, мы увидим уже очень скоро..."