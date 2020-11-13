"Смена караула в Белом Доме заставляет вновь обратиться не только к вопросу об очередных санкциях, которые Америка может наложить на Рос­сию, но и к более традиционной для российско-американских отношений те­ме контроля за вооружениями", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"За время работы администрации Д.Трампа на этом фронте произошли большие перемены: в прошлом году Вашингтон обвинил Москву в нарушении ещё советско-американского договора по ра­кетам средней и меньшей дальности и вышел из него; в конце мая этого года по той же причине - или под тем же предлогом - было объявлено о выходе США из многостороннего Договора по открытому небу от 1992 года (сам вы­ход должен состояться в конце ноября, через полгода после объявления о данном шаге). В результате к концу правления Д.Трампа единственным зна­чительным действующим соглашением может остаться Договор СНВ-3, зак­лю­ченный Б.Обамой и Д.Медведевым в 2010 году и истекающий через две недели после даты инаугурации нового президента.

Россия в последнее время неоднократно предлагала продлить договор ес­ли не на следующие десять лет, то хотя бы на более короткий срок, но США стремились включить в систему ограничения вооружений третьи страны, и прежде всего - Китай (который, разумеется, никоим образом к этому не стремился). Судя по всему, сейчас Д.Трампу не до внешнеполитических проблем, и вопрос автоматически перейдет к новой демократической администрации.

Данный прецедент очень интересен, так как у Дж.Байдена и его формиру­ющейся команды возникает возможность спасти документ, подписанный в период, когда сам Дж.Байден был вице-президентом - и такой шаг мог бы стать хорошим стартом для нового этапа в отношениях США и России. Ко­не­чно, большинс­тво экспертов говорят о глубоком скепсисе Дж.Байдена и его соратников в отношении российских властей - но в этом случае речь идет о продолжении новым президентом фактически собственной же политики. В этом контексте интересно выступление В.Путина, заявившего на совещании с руководителями Минобороны и ОПК, что "мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений; мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет". В выступлении было специально отмечено, что договор препятствует наращиванию ядерных во­оружений и еще раз предложено временно продлить его для выработки но­вого варианта документа.

На мой взгляд, это правильный шаг - даже несмотря на перечисление до формулирования данного предложения всех ранее анонсированных успехов России в создании новых вооружений, финальный аккорд заявления В.Пу­тина выглядит примирительно. Россия сегодня действительно не заинтересована в гонке вооружений (не далее как вчера первый вице-премьер А.Бе­лоусов признал, что российская экономика отброшена пандемией на полто­ра года назад, что "нам предстоит пройти через сжатие реальных расходов", а бюджет недосчитался триллионов рублей). США, разумеется, не думают ни о какой "перезагрузке" отношений с Москвой - но упускать ещё четыре года так же, как уже были упущены предшествующие, Россия не может себе позволить. Поэтому прозвучавшие намеки выглядят совершенно правиль­ными, а найдут ли они отклик, мы увидим уже очень скоро..."