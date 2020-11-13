admin.tomsk.ru Кляйн Иван Григорьевич

admin.tomsk.ru

"Третий! Третий подряд мэр Томска за последние четверть века стал фигурантом уголовного дела. Первый - Макаров - отсидел с десяток лет, так и не признав вину, второй получил 4 года условно, и вот теперь очередной случай", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"И повод-то какой... Манипуляция с 300 метрами земли у здания "Томского пива". Ну кто поверит, что эти 300 метров - повод для задержания под камерами прямо во время совещания?

Очень похоже, что это "ответочка" за проигранные "Единой Россией" здешние выборы.

И вот еще, что важно: Томск - один из немногих городов, где еще остались выборы мэра. Да, его не назначают. "Видите, - говорит нам из-под омоновской маски власть, - что бывает, если доверить людям выбирать себе начальство? Бандит на бандите, 300 метров, "Томское пиво"!"

Одним мэром - двух зайцев. И пример всем, кто не закатает у себя оппозицию в асфальт, и очередной удар по демократии.

Урлашов, Фургал, Макаров, кто следующий? Только Владимир Владимирович пожизненно неподсуден".