"В рецензируемом научном журнале "Практическая пульмонология" опубликована статья специалистов нашего госпиталя по изменениям легких у больных ковидом через 1,5 месяц после болезни", - пишет в Facebook заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко.

"Несколько любопытных фактов:

Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже (и это результаты не только наших наблюдений, но и многочисленных наблюдений коллег), курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело.

Цитата: "Соотношение некурящие/бросившие курить/курящие на момент обследования составляло 24 (75%)/8 (25%)/0". Это из 32 больных со средне-тяжелым и тяжелым течением.

Пневмония всё-таки некорректный термин, у больных COVID-19 развивается индуцированная вирусом интерстициопатия (пневмонит). В данном случае это аутоиммунный процесс.

Нет пневмонии - не нужны антибиотики.

Цитата: "Диагноз "интерстициопатия", вне всякого сомнения, сподвигнет практического врача к анализу ситуации, требующей при наличии показаний назначения противовоспалительной (моноклональные антитела, глюкокортикостероиды (ГКС)) и антикоагулянтной терапии, и позволит избежать ненужного в подавляющем большинстве случаев назначения антимикробных препаратов".

Изменения легких на КТ сохраняются достаточно долго, но, в большинстве случаев, функционально легкие достаточно быстро и полностью восстанавливаются. При массивном поражении после тяжелого течения болезни снижение функции легких есть, в этом случае может помочь короткий (2 нед.) курс гормональной терапии глюкокортикостероидами, по аналогии с лечением системных аутоиммунных заболеваний.

P.S. Предчувствуя схватку курящих и некурящих, проясню свою позицию:

1). Я просто констатирую факт, получающий научное подтверждение.

2). Не стоит начинать курить, пытаясь защититься от ковида. Курение это причина десятков опасных для жизни заболеваний, а ковид, скорее всего, через пару лет станет сезонным насморком".