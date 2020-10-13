"По данным Центробанка, профицит счета платежного баланса РФ за 9 месяцев снизился на 55,45%, до $24,1 млрд, а профицит "текущего счета" вообще до 2,5 млрд $. В одном из последних докладов ЦБ предсказал России 3 года "валютного голодания, имея в виду резкое сокращение валютных поступлений в страну. Данные трех прошедших кварталов свидетельствуют о том, что у него есть основания для пессимизма. Третий квартал 2020 не принес существенного облегчения на нефтегазовом рынке, который является главным источником валюты в стране", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook.

"За июль-сентябрь экспорт нефти, газа и нефтепродуктов принес России лишь 28,6 млрд $. По сравнению с провальным вторым кварталом, когда цены на нефть в Европе падали до уровня конца 1980х, а в США нефтяные фьючерсы подчас торговались в отрицательной зоне, падали ниже нуля, экспорт удалось нарастить лишь на 2,1 млрд $. Уже два квартала приток валюты от продажи энергоносителей за рубеж держится на минимальных уровнях с 2004 года. А в годовом выражении Центробанк фиксирует 2-кратное падение. Если сравнивать с показателями "благостных" 2012-2013 - падение доходов почти в 3 раза. И это при том, что средняя цена российской Urals выросла на 48% - с 29 до 43 долларов за баррель. Однако рост цен был нивелирован падением объемов экспорта в физическом выражении. Россия вынуждена сокращать добычу и экспорт нефти для выполнения сделки ОПЕК+. По оценке IHS Markit, танкерные поставки российской нефти рухнули на 40%. По данным "Транснефти", которая учитывает еще трубопроводный экспорт, - на 20%.

Ситуация на рынке газа еще печальнее: "Газпром" почти все лето продавал газ себе в убыток (дешевле 100 долларов за 1000 кубометров). В итоге доходы от экспорта газа 2-й квартал подряд держатся на минимуме с 2002 года - 4 млрд $ в апреле-июне и 4,6 млрд $ - за июль-сентябрь. В пересчете на год они рухнули на 43% (к 2019), а в сравнении с 2012 годом - в 3,5 раза.

Отчасти падение экспортных доходов от углеводородов компенсируется рекордным вывозом золота, выросшим в цене в ходе пандемии (рост экспорта в 4-5 раз). Фактически сейчас вывозится все добываемое в стране золото.

Растет также экспорт зерна, но все это не компенсирует снижение валютных нефтегазовых доходов. В итоге приходится сокращать импорт. Это не проходит безболезненно для экономики. В ходе интеграции в мировую экономику от него стал зависеть и потребительский рынок, и даже такие ключевые отрасли, как авиапром, сама нефтянка, пищевка и фармацевтика.

В третьем квартале 2020 поставки товаров в Россию из-за рубежа сократились на 8,5%, до 59,9 млрд долларов. "Выручили" граждане (в основном средний класс). Закрытие границ привело к обвальному падению иностранного туризма россиян. В 2019 они потратили на летние зарубежные поездки 12,4 млрд $, а в 2020 - только 1,3 млрд.

Пошли в ход резервы ЦБ и коммерческих банков: в 3 квартале они перевели в страну 8,7 млрд $, хранившихся на зарубежных счетах.

Сжатие платежного баланса почти до нуля делает рубль уязвимым. В отсутствие привычной "подушки безопасности" в виде избыточной валюты даже небольшой прирост вывоза капитала может резко обвалить рубль. А риски оттока средств иностранных инвесторов в силу угрозы санкций и общей геополитической напряженности велики".