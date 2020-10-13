"В одном из предыдущих постов я уже упоминал, что август-сентябрь были в России очень удачными для властей", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Количество респондентов, положительно оценивающих положение дел в стране, выросло, согласно данным "Левада-Центра" на 8 п.п., число одобряющих деятельность Путина - на 9.

Помимо политических причин, которые я тогда отметил, большую роль здесь, как мне кажется, сыграла динамика распространения коронавируса. Вторая половина лета и начало осени были месяцами, когда казалось, что проблема практически решена и болезнь отступает.

После нескольких месяцев чрезвычайного напряжения сил, люди выдохнули и расслабились. Это отразилось и на политических индикаторах.

Если данная гипотеза верна, то через неделю-другую падение возобновится. Коронавирус вернулся, к действиям властей вновь масса претензий, а горизонт снова затянуло тучами".