"Сюжеты про то, как Лукашенко обсуждает с Бабарико конституцию в СИЗОи как спасает Тихановскую говорят нам о том, что Лукашенко перешел на сторону граждан и вместе с гражданами борется против Лукашенко. Борется отважно, в первых рядах", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Нужно быть героем, таким как Лукашенко, чтобы бросить вызов Лукашенко. Тот факт, что Лукашенко под носом у Лукашенко спас Тихановскую уже говорит о многом. Все знают что грозит Лукашенко когда Лукашенко узнает, что сделал Лукашенко. И тем не менее, Лукашенко рискнул.

Зачем? Он с августа верит, что у него есть шанс вернуть сердца беларусов,защитив их от какой-нибудь внешней угрозы. Он уже защищал от россиян, от литовцев, от поляков, от американцев. Увы, сердца не вернулись. Только хуже стало. Его новая мишень - он сам.

Если беларусы считают Лукашенко единственной угрозой, то Лукашенко готов к борьбе и с Лукашенко. В своем лице он наконец-то нашел того самого соперника, победа над которым вернет ему власть.

Непонятно, правда, как в случае его победы граждане поймут, что Лукашенко победил именно Лукашенко и что Лукашенко, как победитель Лукашенко,достоин нового президентского срока. Есть опасность, для граждан это будет один и тот же Лукашенко.

Но, думаю, он найдёт выход в ближайшие дни и этот выход будет очень особенный как и вообще все у него".