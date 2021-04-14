"Цепь солидарности" у здания Басманного районного суда

DOXA / Telegram

"Сегодня утром были обыски у редакции студенческого журнала DOXA. Это какое-то совсем мультяшное, реконструкторское противостояние добра и зла, без каких-либо полутонов", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"С одной стороны - идеалистические, мирные, и при этом профессиональные и бесстрашные молодые люди. Они пишут о том, что считают важным - академической свободе, гендерном равенстве, плагиате.

С другой - диктатура, которая пришла к ним сегодня в шесть утра с обыском. Пришла и к их родителям, спустила с лестницы их адвоката. Ребята виноваты в том, что записали ролик с призывом к студентам не бояться и отстаивать свои права, и призывом к властям перестать запугивать студентов. За это им теперь грозит уголовное дело.

Хочу выразить этим прекрасным и смелым людям слова поддержки и призываю всех сделать те же самое. Принципиально важно на такие вещи реагировать. Во-первых, это нужно всякому, кто за свою правду попадает под каток репрессий. Во-вторых, делая это, вы информируете других о том, что вам не все равно.

Апатия это не только и даже не сколько нежелание что-то делать самому; это в первую очередь есть вера в равнодушие других людей".