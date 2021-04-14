Журналист Наталья Тышкевич на выходе из Басманного районного суда

DOXA / Telegram

"Преследование DOXA возвращает нас к временам царской охранки, когда жандармы преследовали революционно мыслящих студентов. Чем все окончилось, известно, повторяться не буду. Причем, сейчас уже не надо революционно мыслить, достаточно просто издавать независимое СМИ", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале .

"Дело это раскручивается с целью запугать студентов, которые, по мнению власти, должны хорошо учиться и участвовать в конкурсах "Лидеры России", а не издавать независимую прессу и поддерживать Навального. Вполне однозначный сигнал.

Радует то, что когда Басманный суд журналистам выносил запрет определенных действий, рядом стояли цепи солидарности из студентов. Но вот уже вечер и ни один преподаватель громко не заявил о поддержке студентов. Ему бы за это ничего не было бы, ну написали бы гадости в пригожинских СМИ, да и все.

Это страх. Тот страх, которого не было во времена царской охранки или НКВД, когда преподаватели прятали тех учащихся, за которыми охотились, у себя дома. Причем, нынешний страх сковал преподавателей что либеральных ВУЗов типа ВШЭ, что охранительских типа МГУ.

Нынешнюю высшую школу ждет печальное будущее, когда неизбежно бразды правления страной в руки возьмут те студенты, которые сегодня вышли к суду. И это прекрасно. Тот преподаватель, который ссыт, простите, защитить своего студента вовсе никакой не преподаватель, а так, мимо проходил".