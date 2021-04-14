"Вы, конечно, уже видели эту фотографию, которую можно хоть сейчас вставлять в учебник истории для иллюстрации внешней политики России в начале XXI века. Военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков показывает факи соседям, пожаловавшимся на него за пир во время чумы, то есть вечеринку во время ковида", - пишет политик в Facebook .

"В фотографии прекрасно все. И то, что атташе прятался от полиции, а потом выскочил обратно во двор. И то, что хамит он из-за забора, уверенный, что никто его тут не достанет, и даже то, что предпочитает исконному русскому кукишу бездуховный западный фак.

Никакой режиссер не смог бы выдать лучшую метафору российских властей. И мыслями, и семьями, и кошельками они там, на Западе. Жутко боятся возмездия, поэтому закон Магнитского для них - нож острый. Хамят всем вокруг, когда знают, что достать их не получится. Потому что перед ними вместо забора стоим мы, невольные или добровольные заложники.

И еще одно. Вот вы бы стали показывать соседям неприличные жесты, причем так самозабвенно? И я бы нет. Вы бы стали воровать в городе велосипеды? Торговать наркотиками? Что там еще из недавних подвигов российской дипломатии? Она - лицо страны. Ну, вот такое у страны лицо. И тут даже не скажешь, что неча на зеркало пенять. Я в зеркале вижу себя, а не Ушакова с факами. Да и вы тоже вряд ли узнаете себя в нем. Это жижа со дна, всплывшая на поверхность. И пока одни ловят в этой мутной воде свою рыбу, мы задыхаемся.

Да, не такому меня учили в Дипломатической академии МИД РФ в начале нулевых".