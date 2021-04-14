"Если вдруг принять на веру официальную "коронавирусную" версию остановки авиасообщения с Турцией, фактически это выглядит как готовность признать провал с вакцинацией", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook .

"Склонные к путешествиям люди вакцинируются охотнее других - и ничто не мешало ограничиться требованием к путешественникам в "вирусную" страну провести предварительную вакцинацию.

Тем временем неуклонно надвигаются православная пасха и майские каникулы (с смутными слухами о длинных выходных между 1 и 9 мая). Которые усиления социальной дистанции, мягко говоря, не предполагают. А главы регионов начинают осторожно примериваться к словосочетанию "третья волна". В последние дни про необходимость переломить ситуацию с вакцинированием заявляли:

- Вячеслав Гладков (Бегородская область). Он во вторник потребовал до конца недели вакцинироваться всем членам правительства и главам районов. И поставил задачу вакцинировать 750 тысяч жителей - половину населения региона (сейчас вакцинированы 150 тысяч).

- Радий Хабиров (Башкортостан). Вскоре после смерти от последствий коронавируса 33-летнего главы Аскинского района крайне эмоционально потребовал от республиканских чиновников пройти вакцинацию, чтобы не срывать работу правительства.

- Алексей Дюмин (Тульская область). Попросил привлечь к информированию жителей о вакцинации сельских старост.

Как известно, есть два основные объяснения фиаско с вакцинацией. Первый - имиджевая катастрофа: граждане то ли не боятся вируса, то ли не верят в вакцину, то ли поголовно поболели, то ли просто не хотят заморачиваться. Вторая - производственно-логистическая катастрофа: "вакцина была, вакцина будет, но сейчас нет".

Можно осторожно предположить, что после стартовых отчетов про успешный переход от "массовой" вакцинации к "всеобщей" признание проблем с вакцинированием и рисков ухудшения ситуации потихоньку перестает восприниматься как разжигание и отвлечение внимания от достигнутой победы над вирусом".