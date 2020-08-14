"Из-за экзаменов не смотрю репортажи из Минска. Но вижу во фленте растущие опасения двух видов: что Путин введет войска и что Беларусь "уйдет" на Запад", - пишет историк на своей странице в Facebook.

"И хотя эти опасения высказывают люди разных политических ориентаций, мне кажется, это одно опасение: если Путин попробует ввести войска, то Беларусь "уйдет" на Запад. Примерно как это случилось с Украиной. Надеюсь, украинский урок (хотя бы в этом) выучен.

Что же до гипотетической победы аналога украинских "западенцев", то в Беларуси их влияние несравнимо меньше, - антироссийские настроения, насколько я могу судить, в основном (там, где есть) направлены против Путина как авторитарного союзника Лукашенко (и еще подпитываются опасениями приватизации беларуской экономики российскими олигархами). От этого никуда пока не деться, но если Кремль удержится от вмешательства, Беларусь в целом останется дружественной страной.

Дисклеймер: тут я, конечно, диванный аналитег, как многие сейчас, - Беларусью я никогда специально не занимался".