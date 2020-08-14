"Я думаю, что основная причина происходящего сейчас - картина мира Александра Лукашенко, его личная реальность, в которой мысль о том, что белорусы не хотят видеть его "батькой" невозможно сформулировать. Александр Григорьевич считает, что его совхозная харизма уникальна и вечна, и мы, граждане России, вполне можем понять природу этого заблуждения: оно случается, когда кто-то слишком долго "работает президентом", - пишет обозреватель в Facebook.

"Поэтому Лукашенко накануне выборов объехал свои карательные части, искал заговор (очевидно, что у него была закрытая социология), и посадил Виталия Шклярова - Шкляров, который был проездом из США в Москву в этой картине мира идеальный кандидат на фигуру связного в мировом заговоре против президента.

Поэтому была дана команда разгонять протестующих любой ценой. Поэтому белорусские власти пытаются блокировать любую информацию, выходящую из страны, отключат интернет и охотятся за журналистами: если бы все это получилось, считает Лукашенко, все вернется к привычному ходу вещей. Захват Тихановской в заложники и ее выдворение из страны также должно было нейтрализовать заговорщиков: каратели Лукашенко ищут триггер, который запускает нынешний болезненный раскол его реальности.

Последнее заявление бывшего президента Беларуси о том, что кто-то попал под горячую руку и МВД должно выпустить задержанных случайно - это также попытка восстановить харизму. Если злого палача-Лукашенко народ больше не любит, то может быть он полюбит строгого, но доброго "батьку"? Он будет перебирать теперь все средства.

Но задержанных выпускают, потому что тюрьмы в Беларуси переполнены, Александр Григорьевич не успел их построить в нужном числе. Он не предполагал, что идея республики и правозащиты, которую десятилетиями обороняли противники его режима, станет общенациональными требованиями. "Жыве Беларусь" - за эти слова раньше сажали самых смелых, а теперь так говорит каждый.

Люди выходят из тюрем и рассказывают, с чем столкнулись внутри, как их били, пытали без разбору и причины.

Этот фашистский режим сдохнет".