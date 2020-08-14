"Уже много раз прочитал, что Лукашенко ждет судьба Чаушеску и Каддафи. Считаю, что это был бы плохой вариант", - пишет публицист и философ в Facebook.

"Хороший вариант - Лукашенко на суде и в прямом эфире подробно рассказывает гражданам Беларуси, как ему удалось взломать демократию в их стране.

Лукашенко - это техническая проблема, а не моральная. В любую демократию встроены механизмы защиты от узурпатора. Лукашенко обошел их все, не имея, по сути, ничего кроме своего сельского обаяния.

У него уникальный опыт взлома правовой системы целой страны и пусть теперь опишет, как у него получилось:

- как входил в доверие к избирателям

- как находил лояльных силовиков

- как запугивал оппонентов

- как применял к ним насилие.



Если не сможет описать, пусть ему помогут историки, политологи, социологи, криминалисты и прочие.

Нужен подробный план взлома, чтобы выявить уязвимости и обнести их дополнительной стеной из законов и процедур.

В идеале, конечно, Лукашенко должно стать экспертом по диктаторам, как Ганнибал Лектер в "Молчании ягнят" стал экспертом по маньякам.

Времена нынче тревожные. Свежие диктаторы лезут тут и там. Если Лукашенко, как Ганнибал, пойдёт на сделку, спрос на его экспертизу будет огромный".