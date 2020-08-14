"Александр Григорьевич, так не пойдет. Вы хотите сделать вид, что есть злокозненные зачинщики беспорядков, а есть те, кто "случайно попал под раздачу". И достаточно будет, чтобы МВД извинилось перед вторыми. А первые - пойдут под следствие и в тюрьмы. После чего настанет "гражданский мир", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"Увы, весь мир уже обошли кадры не просто жестокого подавления, а садизма.И извинений тут недостаточно. Как и отставки главы МВД.

Если вы планируете фальсифицировать уголовные дела против "зачинщиков беспорядков", то вы совершаете большую ошибку. Все в Беларуси и за ее пределами прекрасно знают, что никаких зачинщиков беспорядков из-за рубежа не было, а штаб ваших оппонентов на выборах сознательно дистанцировался от протестных акций.

Это - искренний, открытый и массовый протест граждан, которых вы и ваши подчиненные грубо обманули на выборах. Несомненно, что вам сейчас тяжело посмотреть прямо и честно на происходящее, но вы должны это сделать.

Беларусь требует признать эти выборы несостоявшимися, поскольку они замешаны на лжи. И если вы хотите сохранить гражданский мир и счастливое будущее для Беларуси и ее народа, вы должны выступить не с "извинениями", а с инициативой проведения новых выборов - открытых, честных, при участии международных наблюдателей, с новым составом ЦИКа.

Лучшего сценария у вас нет. Все остальные ведут либо к разорению Беларуси, либо к долгосрочному расколу общества, либо к потере суверенитета страны.Ключ от будущего Беларуси все еще у вас в руках. И у вас еще есть шанс распорядиться им в интересах народа Беларуси. Сделайте правильный выбор!"