"То, что происходит сейчас в Беларуси - министры говорят (от имени Лукашенко) о том, что насилие прекращается, как минимум, на словах - это позитивное развитие событий. Это стало возможно благодаря тому, что против насилия массово выступили представители всех групп граждан - и больших заводов, и малых сел. Сейчас же должны быть освобождены все задержанные, а прокуратура должна немедленно арестовать ОМОН и военных, участвовавших в избиении мирных жителей и, тем более, отдававших приказы об этом", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Пока все политзаключенные, включая Бабарико и Тихановского не освобождены, а руководители и исполнители избиений не арестованы, ни в коем случае нельзя прекращать организовывать забастовки, демонстрации и формировать группы самообороны.

Следующий шаг - это передача власти Светлане Тихановской и ее штабу. Это может быть сделано по итогам переговоров - с учетом того, что программа Тихановской, которую поддержало, судя по имеющимся сведениям и тому, что происходит на улицах, большинство граждан, предусматривала новые выборы, она могла бы, после отставки Лукашенко, стать премьер-министром и и.о.президента. (Это может быть сделано по итогам переговоров и не требует изменений конституции и т.п.) А выборы президента проводить вместе с референдумом по возвращению прежней, долукашенковской конституции.

В переговорах, которые будут сейчас вести Тихановская (возможно, совместно с другими кандидатами) будет, по смыслу, разная муть. Хотя место Лукашенко, по итогам последних трех дней, на скамье подсудимых - на мой взгляд, маленькой стране лучше выдавать свои преступных лидеров международным трибуналам - прагматически может быть лучше, чтобы он и его шайка получили где-нибудь убежище. (Не хотелось бы, чтобы это была Россия, прямо скажем. Кому этот урод нужен в России, а?) И, возможно, придется обещать амнистию и новые посты каким-то из министров и даже силовиков.

Я понимаю, что сейчас это выглядит не как "следующий шаг", а как "прекрасное далеко". Нет, это вполне реально - и нужно это объяснять. То, насколько Лукашенко отвергнут белорусским народом - это никак отыграть назад нельзя. Если кто-то - в Минске ли, в Москве ли думает, что есть какой-то фокус-схемка, чтобы сохранить его у власти - это опасная иллюзия.

Он проиграл и как политик на выборах, и как "сильный лидер" - как только стал понятен объем насилия, нужный, чтобы отменить результаты 9 августа, его поддержка посыпалась и внутри госструктур. Чем быстрее от него избавятся, тем лучше".